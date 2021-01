ASUS nous propose un nouveau routeur : Le RT-AX86U ZAKU II EDITION.



Votre choix gagnant pour les jeux sur mobile !



Construit selon les normes rigoureuses de la Principauté de Zeon et enveloppé dans le rouge audacieux du ZAKU II Char Aznable Custom, le routeur ASUS RT-AX86U ZAKU II Edition WiFi 6 double bande offre des connexions WiFi d'un niveau supérieur qui définissent le jeu. Outre des vitesses WiFi ultrarapides allant jusqu'à 5700 Mbps*, le RT-AX86U ZAKU II Edition est doté de technologies avancées qui lui confèrent un avantage dans les combats, notamment le mode "Mobile Game" pour des expériences de jeu mobile sans décalage et à faible latence.











Boostez vos jeux sur mobile



Minimisez le délai et la latence pour les jeux mobiles en appuyant simplement sur l'application ASUS Router.



Jouer sans limites



Le port dédié aux jeux sur RT-AX86U donne automatiquement la priorité à tout appareil câblé qui y est connecté. Aucune configuration complexe n'est nécessaire, il suffit de connecter votre PC ou votre console de jeu au port LAN spécial pour vous offrir une connexion rapide et stable qui est toujours en tête de file.



Lightning-Fast

Internet 2 Gbps



RT-AX86U est conçu pour faire tomber toutes les barrières qui peuvent ralentir votre jeu. Il prend en charge une connexion internet jusqu'à 2 Gbps, ce qui vous permet de profiter pleinement du potentiel des réseaux à haut débit, tant pour les connexions câblées que pour les connexions WiFi.



Jeux à domicile



Votre routeur vous laisse-t-il des points morts WiFi ? Le RT-AX86U supporte ASUS AiMesh, une technologie unique de réseau maillé qui crée un réseau domestique complet en utilisant plusieurs routeurs ASUS. Grâce à un contrôle central facile et à une itinérance transparente, même les non-experts peuvent le configurer avec n'importe quel routeur compatible AiMesh que vous possédez. Dites adieu aux zones mortes du WiFi !



Sécurité de niveau commercial

pour votre maison



La sécurité du réseau domestique est cruciale lorsque vous avez plusieurs appareils connectés, et encore plus lorsqu'il y a des appareils sans capacité antivirus comme les appareils IoT. Le RT-AX86U comprend AiProtection Pro, gratuit à vie, qui inclut le dernier protocole de sécurité WPA3 et un contrôle parental avancé. Chaque appareil est protégé par RT-AX86U, et vous pouvez garder un œil sur tout ce qui se passe sur votre réseau grâce à l'application mobile pratique.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ASUS