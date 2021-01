LIAN-LI nous propose : Le STRIMER PLUS TRIPLE 8PIN.



Le STRIMER PLUS TRIPLE 8PIN est destiné aux cartes graphiques haut de gamme compatibles avec 8pin-x3 et sera bientôt disponible. Il s'agit donc d'un câble RVB entre la carte graphique et le bloc d'alimentation. Nous avons déjà vu plus tôt un STRIMER pour le câble mobo.











En augmentant le nombre de connecteurs du 2 au 3 conventionnel, il est compatible avec les dernières cartes graphiques haut de gamme équipées des séries GeForce RTX 30 et Radeon RX 6000. En outre, le nombre de LED est passé de 108 dans le modèle conventionnel à 162, ce qui vous permet de profiter d'un éclairage plus vif.



Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 85 mm, longueur 364 mm, hauteur 31 mm et longueur de câble 300 mm. Le produit est livré avec un contrôleur ARGB qui enregistre 18 types d'éclairage.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D