NVIDIA donne les différentiateurs Max-Q et Max-P dans les spécifications des GPU mobiles.

NVIDIA donne les différenciateurs Max-Q et Max-P dans les spécifications des GPU mobiles.



NVIDIA a récemment présenté sa série 3000 de cartes graphiques Ampère conçues pour les appareils mobiles/laptops. Et généralement, ces GPU ont été divisés en deux configurations au cours des dernières années : Max-P et Max-Q. La variante Max-P était une configuration à performances maximales, destinée à une plus grande consommation d'énergie et à des températures plus élevées, représentant une configuration standard de GPU.



La conception Max-Q était, selon NVIDIA, "une approche globale du système pour fournir des performances élevées dans les ordinateurs portables de jeu minces et légers". Chaque aspect de l'ordinateur portable, de la puce, du logiciel, de la conception du circuit imprimé, de l'alimentation et des températures, est optimisé pour la puissance et la performance". Ce qui signifie que les variantes Max-Q sont plus limitées en termes de TGP par rapport à la configuration Max-P.











Aujourd'hui, selon Notebookcheck, NVIDIA a décidé d'abandonner ces différenciateurs de noms dans les produits, où les clients sont désormais incapables de savoir quel produit utilise la configuration high-TGP ou low-TGP d'un SKU GPU spécifique. Dorénavant, les fabricants d'ordinateurs portables n'indiqueront plus la configuration GPU dans leurs spécifications et se contenteront d'indiquer un modèle de GPU, sans aucune explication, qu'il s'agisse d'une configuration Max-P ou Max-Q.



A l'origine, la société avait annoncé les deux types de SKU pour les ordinateurs portables à base de GPU de la série 3000. Cependant, ce changement s'est produit récemment et maintenant, en regardant les spécifications des ordinateurs portables, la variante GPU n'est pas listée. Vous pouvez consulter ci-dessous la diapositive publiée sur les médias sociaux chinois repérés par @9550pro sur Twitter, qui montre les différences entre les offres Max-P et Max-Q. Les fabricants d'ordinateurs portables ont déjà exclu la spécification Max-P de la liste des spécifications.



