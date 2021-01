TECHPOWERUP nous propose le test des : G.SKILL Trident Z Royal DDR4-4000 MHz CL17 2x16 Go.



Avec la chute des prix des mémoires, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à jour de mémoire. Les sorties de matériel de l'automne battent leur plein, il y a la concurrence d'Intel et d'AMD, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge en natif sur la nouvelle plateforme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.



G.SKILL, le fabricant de mémoire basé à Taipei, a une histoire de production de produits de mémoire orientés vers la performance. La marque possède quelques designs emblématiques, du classique Ripjaws à la populaire série Trident. G.SKILL a toujours fourni des performances compétitives dans un ensemble esthétique frappant. Le point culminant de ce processus évolutif s'est matérialisé dans certains des designs de mémoire les plus raffinés sur le marché, plus particulièrement dans la gamme Trident Z de kits de mémoire DDR4.







Les G.SKILL Trident Z Royal est "méticuleusement conçu pour afficher juste la bonne quantité de réfraction lumineuse" avec une barre lumineuse cristalline qui "diffuse les couleurs RGB dans un magnifique affichage d'éclairage LED". Ce nouveau design glamour de barre lumineuse a été associé à des diffuseurs de chaleur en aluminium poli, disponibles en finition or ou argent. Le nouveau kit est glamour jusqu'à l'excès et peut laisser les clients qui le souhaitent sur une étagère plutôt que dans leur système. G.SKILL s'engage toujours à fournir des performances de premier ordre avec ses kits, et celui-ci ne fait pas exception.



Voici la fiche technique :







