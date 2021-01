Le moteur de recherche DuckDuckGo, axé sur la protection de la vie privée, dépasse les 100 millions de recherches quotidiennes.



Le moteur de recherche DuckDuckGo, axé sur la protection de la vie privée, a connu une croissance considérable, dépassant récemment les 100 millions de recherches quotidiennes le 11 janvier 2021. DuckDuckGo se distingue des moteurs de recherche concurrents en ne personnalisant pas les annonces pour un utilisateur spécifique, mais en affichant des annonces purement basées sur le terme de recherche. Depuis le lancement de DuckDuckGo en 2008, ils sont passés du traitement de 100 000 recherches par jour à plus de 100 millions de recherches par jour.











À titre de comparaison, Google traite environ 5,5 milliards de recherches par jour et Bing 200 millions. Si DuckDuckGo a encore un long chemin à parcourir pour devenir un nom de famille, il a fait des progrès remarquables. Ce dernier cycle de croissance peut être attribué aux changements à venir de la politique de confidentialité de WhatsApp, qui ont rappelé aux consommateurs l'importance de la confidentialité et de la sécurité sur Internet.



DUCKDUCKGO