Le firmware M3CR033 du SSD Crucial MX500 de retour.



A peine avait-il vu le jour en septembre dernier que le firmware M3CR033 pour le SSD Crucial MX500 était retiré comme nous l'expliquions dans l'actualité Crucial retire le firmware M3CR033 des SSD MX500.







A la sortie de ce firmware M3CR033, le logiciel Crucial Storage Executive (CSE) 6.06 était en effet incapable d'appliquer la mise à jour par dessus la version M3CR032 et affichait un lamentable message d'erreur à la place. Mais ce n'est pas tout puisque même la mise à jour manuelle avec le fichier image ISO et une clé USB échouait comme vous avez été nombreux à la confirmer. Crucial avait donc également retiré le fichier ISO du téléchargement.



Après cinq mois d'attente, Crucial revient à la charge et propose à nouveau en téléchargement l'ISO de ce firmware M3CR033. On pourrait penser qu'une correction a été effectuée mais après vérification de leur empreinte MD5 par nos soins, le fichier ZIP (et l'ISO qu'il contient) daté du 20 janvier 2021 est strictement identique au fichier MX500_M3CR033.zip déjà publié en septembre 2020 ! On voit donc mal comment la mise à jour pourrait mieux fonctionner cette fois-ci...



En ce qui concerne la procédure de mise à jour automatique, il est fort probable que ce firmware M3CR033 ait également fait son retour sur ce canal sauf que là, le Storage Executive a bien bénéficié d'une mise à jour en décembre dernier, la 6.09. On peut donc espérer que la mise à jour du MX500 est maintenant possible de cette façon.



Pour rappel, le firmware M3CR033 ne peut pas être appliqué à tous les SSD MX500 mais uniquement à ceux qui sont équipés d'usine de la version M3CR032. Alors que les premiers SSD MX500 lancés dès la fin d'année 2017 sont basés sur la branche M3CR02x du firmware et sont dotés de mémoire flash NAND 3D TLC 64 couches, les dernières révisions du MX500 sorties ces derniers mois semblent équipées de mémoire flash gravée sur 96 couches ce qui permet d'augmenter la densité des puces et de réduire les coûts de fabrication. Ces nouveaux MX500 utilisent donc un firmware différent à savoir la nouvelle branche M3CR03x ce qui explique l'incompatibilité des mises à jour pour les deux séries de produits. Il est quand même dommage que Crucial ne communique pas plus sur le sujet car nombreux sont les utilisateurs ne comprenant pas pourquoi ils ne peuvent pas passer de la version M3CR023 à la M3CR033 et se sentant ainsi floués alors qu'il y a une véritable raison technique à cela.



Si vous voulez à nouveau tenter votre chance avec le firmware M3CR033, voici les liens de téléchargement. Tous les formats (SATA 2.5"/M.2) et toutes les capacités (250/500 Go, 1/2 To) sont concernés.



- Firmware M3CR033 pour les SSD Crucial MX500 (image ISO) : Cliquez ICI,

- Application Crucial Storage Executive 6.09.092020.06 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



