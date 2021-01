La mise à jour 8.2.2 pour Nvidia Shield TV apporte le support des contrôleurs Xbox Series S/X et PS5 Dual Sense.



Si vous possédez un NVIDIA Shield, une nouvelle mise à jour vous sera présentée. Shield Experience passera à la révision 8.2.2 et propose entre autres maintenant le contrôle des deux consoles de nouvelle génération à connecter via Bluetooth aux appareils TV Shield.



La mise à jour de Nvidia Shield TV apporte également quelques autres modifications. Il y a une nouvelle intégration de Control4, un système de domotique pour d'autres équipements de la maison intelligente. Désormais, ces systèmes peuvent contrôler les téléviseurs Shield grâce à l'application Control4 et à une télécommande capable de contrôler entièrement le téléviseur Shield et ses applications installées. Nvidia note également que cette mise à jour apporte le patch de sécurité Android de décembre 2020 ainsi qu'une correction pour les télécommandes Shield TV 2019 pour l'utilisation de l'IR pour contrôler les récepteurs Denon.



De plus, cette 27 ème mise à jour a apporté un certain nombre d'améliorations, notamment la possibilité de désactiver les notifications de volume et un correctif qui rendait le Dolby Digital Plus surround impossible dans l'application Prime Video.







Améliorations



- Ajout de la prise en charge des nouveaux contrôleurs Xbox Series S/X et Playstation Dual Sense,

- Ajoute un soutien aux systèmes domotiques Control4,

- Ajout d'une option dans les paramètres sonores avancés pour désactiver les notifications de contrôle du volume.



Corrections de bugs



Affichage :



- Résoudre le problème de la bande de couleur clignotante visible lors de la visualisation de la vidéo en mode portrait,

- Résout le problème de corruption observé au bas de l'écran lors de la mise à l'échelle du contenu des écrans 4K.



Réseau/Stockage :



- Correction d'un bogue où le mot de passe pour le partage de dossiers sur le réseau SHIELD était réinitialisé après la mise à niveau,

- Correction d'un bogue où le partage de dossiers sur SHIELD sur le réseau ne fonctionnait pas après la mise à niveau si de l'espace est présent dans le nom d'utilisateur,

- Résout le problème de l'utilisateur qui ne pouvait pas saisir à nouveau le mot de passe Wi-Fi pour les PA de faible puissance,

- Résout le problème de certains lecteurs USB qui ne se reconnecteraient pas au réveil.



Accessoires :



- Résout le problème du volume de maintien en haut/en bas qui ne serait pas détecté par certains appareils,

- Résout la question de savoir si le SHIELD Controller 2017 ne se recharge pas.



Audio :



- Correction d'un bogue où le réglage manuel des formats de sortie audio ne fonctionnait pas correctement,

- Correction d'un bogue qui empêchait l'audio du DAC USB de fonctionner correctement lors de la commutation entre les sources PCM et Dolby,

- Résout la question de savoir si le volume du système était encore contrôlé juste après la configuration du contrôle du volume IR,

- Correction d'un bug qui empêchait l'affichage de l'environnement DD+ dans les vidéos de qualité.



Autre : Rétablit la possibilité de faire des captures d'écran en 4K (nécessite un affichage réglé sur 4K).



Pour en savoir plus : Cliquez ICI.



NVIDIA