RAZER nous propose : Le Razer BlackWidow V3 - Vert switch - US - Quartz.



SENTEZ LA DIFFÉRENCE



La marque à l’origine du phénomène réaffirme sa domination. Sentez la différence du Razer BlackWidow V3. Le premier et le plus emblématique des claviers de jeu mécanique, à l’héritage légendaire, se dote de nouvelles fonctionnalités améliorées, notamment de nos switchs mondialement reconnus.







Switchs mécaniques verts Razer



Sentez et entendez ce retour agréable à chaque frappe grâce à une conception tactile et sonore présentant des points de réinitialisation et d’activation optimisée, afin de vous offrir plus de performances pendant vos sessions de jeu.



Switchs mécaniques jaunes Razer



Ces switchs linéaires et silencieux produisent des frappes extrêmement fluides sans bosse tactile et comprennent des amortisseurs acoustiques pour réduire davantage le profil sonore déjà bas.



LOGEMENT DE SWITCH TRANSPARENT



Sa conception totalement transparente souligne la luminosité et les capacités de Razer Chroma RGB, des personnalisations d’éclairage intense à une meilleure immersion, car il réagit dynamiquement avec plus de 150 jeux intégrés.



TOUCHES EN ABS À DOUBLE INJECTION



Grâce à un procédé de moulage à double injection garantissant que les caractères ne s’effacent jamais, les touches sur ce clavier de jeu mécanique ont également des parois extra épaisses qui les rendent extrêmement résistantes aux pressions répétées.



MOLETTE MULTIFONCTION ET TOUCHE MULTIMÉDIA



Configurez-les pour mettre en pause, jouer, passer et modifier absolument tout, de la luminosité au volume : profitez d’un confort ultime tout en vous divertissant.



REPOSE-POIGNET ERGONOMIQUE



Le support de poignet robuste s’aligne parfaitement au clavier pour réduire la pression sur votre poignet. Ainsi, vous ressentez moins de fatigue, même lorsque vous jouez sur de longues périodes.



OPTIONS DE ROUTAGE DE CÂBLES



Ce clavier de jeu mécanique dispose de rainures qui vous permettent de bloquer facilement le câble dans n’importe quelle direction. Profitez d’un bureau dégagé.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 149.99 Dollars.



RAZER