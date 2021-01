NVIDIA RTX 2070 : Modifié pour prendre en charge 16 Go de mémoire.



VIK-on, un passionné de PC, a réussi à faire évoluer la mémoire du GeForce RTX 2070, en doublant sa capacité de mémoire pour atteindre 16 Go. Dans une présentation vidéo détaillée (lien ci-dessous), VIK-on a montré comment il a soigneusement retiré les puces de mémoire GDDR6 de sa carte, fabriquées par Micron, de 8 Go, et les puces de 16 Go fabriquées par Samsung qu'il a achetées à AliExpress pour 200 $. Il est extrêmement difficile de remplacer les puces de mémoire, car il faut d'abord dessouder les puces existantes à l'aide d'un pistolet à air chaud tout en gardant les contacts du circuit imprimé intact (pour éviter les courts-circuits), puis souder les puces de mémoire BGA de remplacement.



















En outre, un ensemble de "cavaliers" sur le circuit imprimé doit être modifié pour qu'il reconnaisse la mémoire de Samsung. La carte résultante a démarré avec succès sur le bureau, le GPU-Z lisant la totalité de sa mémoire de 16 Go. La carte a réussi à passer le test 3DMark TimeSpy, mais avec des performances de 30 % inférieures à celles d'un RTX 2070 normal (6176 points contre ~9107 points). La carte a également fait planter Furmark. Néanmoins, il est impressionnant de constater que la "TU106" reconnaît 16 Go de mémoire adressable (ce qui signifie que tous ses canaux de mémoire sont intacts), sans qu'il soit nécessaire de modifier le BIOS, ce qui est impossible à réaliser.



Une vidéo de ses exploits : Cliquez ICI.



VIDEOCARDZ