AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.1.1 Bêta.



AMD a publié les pilotes graphiques bêta de la version 21.1.1 de Radeon Software Adrenalin. Les pilotes ajoutent l'optimisation pour "Hitman 3", avec une augmentation des performances allant jusqu'à 10 %, mesurée à 4K avec un RX 6800 XT, par rapport aux pilotes 20.12.1 précédents.







Les nouveaux pilotes 21.1.1 ajoutent également la prise en charge de "Quake II RTX".







Un grand nombre de problèmes ont été résolus. Pour commencer, un problème avec le logiciel Radeon Software qui provoquait la réinitialisation de l'indicateur de superposition d'enregistrement/de streaming à sa position par défaut a été corrigé, parfois même après le changement de tâche, ce qui a été corrigé. Le clignotement des indicateurs de performance sur les écrans avec HDR activé a été corrigé.



Les réflexions n'apparaissant pas dans "GTA V" avec les réflexions MSAA activées, ont été corrigées. La temporisation de la session PUBG qui continue dans Radeon Software même après avoir quitté l'application a été corrigée. Le crash de "DOOM Eternal" avec Steam Overlay activé a été corrigé. Le contenu enregistré par Radeon Software apparaissant recadré ou à une résolution incorrecte sur la série Radeon RX Vega a été corrigé. Le Samsung Odyssey G9 C49G95T qui détectait une corruption de l'affichage à 5K 240 Hz a été corrigé.



Le filtrage anisotropique forcé par Radeon Software ne prenant pas effet dans les applications Direct3D 9 sur les cartes graphiques RDNA a été corrigé. Les écrans Sceptre série C ou Samsung Odyssey G9 présentant des écrans noirs intermittents avec les GPU Radeon série RX 6000 ont été corrigés, ainsi que les problèmes liés à Oculus Link sur les GPU "Polaris" et "Vega".



Support pour :



- Hitman 3 : jusqu'à 10% d'augmentation des performances dans Hitman 3, paramètres @4K Ultra, avec Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.1.1 sur la carte graphique Radeon RX 6800 XT de 16 Go par rapport à l'édition précédente du pilote 20.12.1. RS-349,

- Quake II RTX.



Problèmes corrigés



- L'indicateur de superposition de l'enregistrement et de la diffusion en continu peut parfois se remettre en position par défaut.

- Performance Metrics Overlay size peut se réinitialiser par intermittence ou ne pas correspondre aux valeurs définies dans Radeon Software après avoir effectué un changement de tâche.

- L'écran d'installation de Radeon Software peut parfois afficher une date de sortie incorrecte de la version de Radeon Software que vous installez.

- La superposition des mesures de performance peut scintiller pendant la lecture vidéo sur les écrans avec HDR activé.

- Les reflets dans Grand Theft Auto V peuvent ne pas s'afficher lorsque "Reflection MSAA" est activé dans les paramètres du jeu.

- Le minuteur de la session Battlegrounds de PlayerUnknown peut continuer à fonctionner dans Radeon Software même après la fin du jeu.

- DOOM Eternal peut subir un plantage de l'application pendant le jeu et lorsque la superposition de Steam est activée.

- Le contenu enregistré par Radeon Software peut apparaître recadré ou enregistré à une résolution incorrecte sur les produits graphiques de la série Radeon RX Vega.

- Le Samsung Odyssey G9 C49G95T peut présenter des problèmes d'affichage ou de corruption lorsqu'il est réglé sur 5120x1440@240hz.

- Le filtrage anisotrope dans les paramètres graphiques de Radeon Software ne prend pas effet dans les applications DirectX 9 sur les produits graphiques RDNA.

- Certains écrans tels que le Sceptre C ou le Samsung Odyssey G9 peuvent présenter un écran noir intermittent sur les produits graphiques Radeon RX 6000.

- Les utilisateurs d'Oculus Link peuvent subir des plantages intermittents sur les produits graphiques des séries Polaris et Vega.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



AMD