Visualiser, synchroniser, hypnotiser - CORSAIR lance une nouvelle mémoire VENGEANCE RGB PRO SL.



CORSAIR, leader mondial des périphériques de jeu pour PC et des composants pour passionnés, a annoncé aujourd'hui une nouvelle gamme de kits de mémoire DDR4 haute performance pour sa célèbre gamme VENGEANCE RGB PRO, CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL. Initialement disponible dans une large gamme de fréquences jusqu'à 3 600 MHz et des kits jusqu'à 128 Go (4 x 32 Go) en noir et blanc, le VENGEANCE RGB PRO SL est doté d'un éclairage RVB dynamique à dix zones dans un facteur de forme de seulement 44 mm de hauteur, offrant une large compatibilité avec presque toutes les constructions de PC. Chaque module est étroitement contrôlé et optimisé pour des performances de pointe et un potentiel d'overclocking, pour une mémoire qui associe ses visuels hypnotiques à des performances tout aussi impressionnantes.











Avec une hauteur de 44 mm, le facteur de forme compact du VENGEANCE RGB PRO SL permet la compatibilité avec une multitude d'options de refroidisseurs de CPU, notamment les refroidisseurs de CPU à liquide AIO à double ventilateur et de nombreux refroidisseurs à air tels que le CORSAIR A500. Dix LED RGB adressables individuellement par module sont massivement personnalisables grâce au logiciel CORSAIR iCUE, et peuvent être synchronisées avec tous les appareils compatibles iCUE dans toute votre installation pour des effets lumineux époustouflants dans tout l'écosystème iCUE.







VENGEANCE RGB PRO SL perpétue l'héritage de performance et de fiabilité en haute fréquence synonyme de mémoire CORSAIR. Optimisé pour la compatibilité avec les dernières cartes mères AMD et Intel DDR4, le VENGEANCE RGB PRO SL utilise un circuit imprimé personnalisé pour une qualité et une stabilité de signal élevées. Chaque puce de mémoire est soigneusement sélectionnée pour ses performances et son potentiel d'overclocking, tandis que le dissipateur de chaleur en aluminium stylisé disperse efficacement la chaleur même lors des tâches les plus difficiles, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre mémoire. Avec un éclairage RVB entièrement personnalisable et des performances exceptionnelles contenues dans un facteur de forme plus compact que jamais, la VENGEANCE RGB PRO SL est une mémoire qui hypnotise.







Disponibilité, garantie et prix



La série RGB PRO SL de CORSAIR VENGEANCE est disponible immédiatement sur le site web de CORSAIR et dans le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés de CORSAIR. La série CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL est assortie d'une garantie limitée à vie, aux côtés du service clientèle et du réseau d'assistance technique mondial de CORSAIR. Pour connaître les prix actuels de la série CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL, veuillez consulter le site web de CORSAIR.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Les Prix (A partir de pour 3200MHz) :



- VENGEANCE RGB PRO SL 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit — Black : 104.99 euros,

- VENGEANCE RGB PRO SL 32GB (4x8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit – Black : 204.99 euros,

- VENGEANCE RGB PRO SL 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit – Black : 164.99 euros,

- VENGEANCE RGB PRO SL 128GB (4x32GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit – Black : 674.99 euros.



CORSAIR