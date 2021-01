ASUS présente le refroidisseur ROG Ryujin II AIO avec écran LCD de 3,5.



ASUS a présenté une mise à jour de son AIO ROG Ryujin, qui dispose d'un écran LCD dont la taille a été considérablement augmentée par rapport à l'OLED 1,77" d'origine. Le ROG Ryiujin 2 présente une nouvelle conception de l'écran OLED (maintenant un LCD, probablement en raison de la combustion de l'OLED) qui se trouve sur le bloc d'eau du processeur, mesurant maintenant 3,5", qui peut être configuré par l'utilisateur pour présenter des graphiques préinstallés par le ROG, des données du système telles que les températures, les tensions, etc. ou même des graphiques créés par l'utilisateur.











Le ROG Ryujin II ressemble beaucoup à son prédécesseur, à l'exception du nouvel écran plus grand. Alors que l'original se vendait à un prix de vente conseillé de 220 dollars, le ROG Ryujin II sera probablement vendu à un prix plus élevé. Bien que la glacière dispose de capacités d'éclairage RGB, ROG a choisi de la présenter de manière plus discrète, en mariant les graphiques LCD à l'esthétique noire de sa carte mère ROG Maximus Z590 Hero. Une belle boucle AIO, c'est sûr, même si le prix élevé attendu peut donner à l'acheteur potentiel une certaine pause.



ASUS ROG