Colorful lance deux nouvelles cartes graphiques RTX 3060 Ti.



Colorful a ajouté aujourd'hui deux nouvelles cartes graphiques à sa gamme de modèles NVIDIA RTX 3060 Ti, l'iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra White OC et l'iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC. Toutes deux disposent d'une solution de refroidissement à triple ventilateur (2x 90 mm et 1x 80 mm de ventilateur central), et disposent d'une fonction "overclock en un clic" qui se manifeste par un bouton du panneau E/S. Tous deux sont également équipés de 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbps, et tous deux disposent d'une configuration d'E/S définie à 3x DisplayPort et 1x HDMI 2.0. Les deux sont également dotés d'un sous-système d'alimentation à 2x 8 broches.



















L'iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra White OC est doté d'un couvercle et d'une plaque arrière blancs (comme son nom l'indique), bien qu'il y ait quelques graphiques colorés dans le linceul, ce qui l'empêche d'être utilisé dans des constructions minimalistes. La carte dispose d'une horloge de base de 1 410 MHz, d'une horloge Boost de 1 665 MHz (avec la fonction One-Key Overclock qui la fait passer à 1 770 MHz).



Les dimensions extérieures sont de 315 mm de longueur, 131,5 mm de largeur et 56 mm d'épaisseur. Quant à l'iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC, il conserve toutes les horloges de l'Ultra White OC, à l'exception de la fonction One-Key Overclock, qui le pilote 30 MHz plus haut jusqu'à 1800 MHz. Les dimensions extérieures sont de 315,5 mm de longueur, 131 mm de largeur et 53 mm d'épaisseur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



