ZADAK nous propose un nouveau SSD : Le TWSS3 SATA SSD.



ZADAK, un des principaux fournisseurs de composants de jeux pour PC et de solutions innovantes de refroidissement par eau, annonce un nouveau SSD TWSS3 de 2,5 pouces pour étendre sa gamme de stockage au-delà de la série de SSD SPARK PCIe GEN 3x4 M.2 RGB. Construit avec une interface SATA III 6 Gb/s et une mémoire Flash NAND 3D, le TWSS3 est une excellente option pour toute mise à niveau de PC à partir de disques durs car il offre une augmentation des performances et constitue un dispositif de stockage de grande capacité durable, fiable, compact et à faible consommation d'énergie.















Le TWSS3 est destiné aux utilisateurs de PC qui cherchent à améliorer les performances de leur système. Avec des vitesses de lecture et d'écriture séquentielle de 560/540 Mo/s, les utilisateurs pourront remarquer instantanément des améliorations du temps de chargement au démarrage de leur système et de la réactivité du programme. Disponible dans des capacités de 512 Go, 1 To et 2 To, le TWSS3 offre fiabilité et durabilité grâce à ses fonctionnalités intégrées de mise à niveau d'usure avancée pour assurer la longévité de la mémoire flash, de mémoire de code correcteur d'erreurs (ECC) pour prévenir la corruption des données et de commande TRIM pour protéger les performances et maintenir une efficacité élevée même après une utilisation à long terme.



Le TWSS3 SSD est encore plus intéressant en tant que dispositif de stockage pour ordinateur portable, avec sa capacité à supporter des vibrations critiques à 20G, et des chocs à 1500G, ce qui en fait une option sûre pour les utilisateurs en déplacement. En outre, la consommation électrique du TWSS3 est 95 % plus efficace que celle des disques durs classiques, ce qui garantit que la batterie ne sera pas vidée par le stockage.



La ZADAK a introduit sa première solution de stockage avec la série SPARK PCIe M.2 pour les utilisateurs de PC haut de gamme grâce à son excellente compatibilité avec les dernières plates-formes Intel et AMD et à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielle de haut niveau de 3 400/3 000 Mo/s, respectivement. Avec l'ajout du TWSS3 SSD, les utilisateurs ont désormais plus d'options pour leur stockage de jeux de ZADAK.



Voici la fiche technique :







Prix et Disponibilité



Les TWSS3 512 Go, 1 To et 2 To sont disponibles à partir du 29 janvier 2021, à un prix de vente conseillé de 56.99 Dollars (512 Go), 99.99 Dollars (1 To) et 209.99 Dollars (2 To) respectivement.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP