Communiqué de presseEvry, le 20 janvier 2021Icy Dock présente une nouveauté mondialeet innovante : l’adaptateur EZ-Adapter Ex MB931U-1VB!Icy Dock a le plaisir de vous annoncer le lancement d’uneinnovation mondialeà savoir l’adaptateur EZ-Adapter Ex MB931U-1VB. En effet, il constitue le moyen le plus rapide et le plus simple d’accéder aux SSD NVMe U.2 PCle de niveau professionnel en utilisant l’interface USB 3.2 Gen 2 à 10 Gb/s ! Une conception sans outil d’installation des SSD permet ainsi de transférer des fichiers volumineux de plusieurs lecteurs U.2 vers n’importe quel ordinateur via une connexion USB sans avoir le support NVMe !







Adaptateur professionnel pour les lecteurs U.2 d’entreprise



Les avantages de l'utilisation des SSD U.2 NVMe sont les suivants : IOPS rapide, capacité de stockage élevée, longue durée de vie, protection de bout en bout (ETEP) et protection contre les pertes de puissance (PLP). Cependant, l'accès au lecteur U.2 nécessite un hôte NVMe et des câbles spécifiques, ce qui rend le transfert de données entre les systèmes presque impossibles. Avec l'adaptateur EZ-Adapter Ex MB931U-1VB, il suffit de connecter le SSD U.2 à l'adaptateur EZ-Adapter, puis de brancher le connecteur USB de type A ou C dansle système pour lancer immédiatement le transfert de données. L'installation sans outil du lecteur permet au MB931U-1VB d'échanger plusieurs lecteurs U.2 en quelques secondes et de rendre le processus fluide.



Performances supérieures



Pour exploiter pleinement la puissance du NVMe SSD U.2 PCIe, l'EZ-Adapter Ex utilise l'interface USB 3.2 Gen 2 qui peut fournir des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gbp/s, vous donnant la possibilité de sauvegarder des fichiers de données volumineux ou de stocker des vidéos 4K/5K/8K en quelques secondes. Une alimentation de 12V est incluse pour garantir une puissance suffisante pour le SSD U.2, gourmand en énergie.



Compact et portable



Le MB931U-1VB a été conçu pour la mobilité mais ne compromet pas la fonctionnalité et la durabilité. L'EZ-Adapter Ex est fabriqué en plastique ABS durable avec une finition lisse qui n'endommagera pas les autres équipements lorsqu'il sera placé dans votre bagage à main. Sa conception compacte permet de le transporter sans prendre trop de place.



Compatibilité ultime



Le MB931U-1VB est livré avec des câbles USB de type C à C et de type C à A. Il est rétro compatible avec le précédent USB 2.0 pour prendre en charge les nouveaux et anciens systèmes PC/MAC qui utilisent différents types de ports USB.L'EZ-Adapter Ex est un véritable boîtier externe plug and play sans pilotes. Indicateurs LEDL'EZ-Adapter Ex est équipé d'un indicateur LED qui indique la puissance et l'activité du disque. Le bouton d'alimentation individuel à glissière permet aux utilisateurs de mettre le SSD hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger la durée de vie du lecteur et économiser l'électricité.



Associez-le avec l’EZConvert MB705M2P-B



Si vous cherchez à utiliser une combinaison de SSD M.2 et U.2 PCIe NVMe en externe, le logiciel EZConvertMB705M2P-B convertit le SSD M.2 NVMe en SSD U.2 NVMe, ce qui vous donne la plus grande souplesse d'accès aux disques NVMe par le biais du MB931U-1VB.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 130 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



