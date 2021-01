TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS TUF Gaming X570-Pro (WiFi).



L'année dernière, AMD a lancé les processeurs de bureau de la série Ryzen 5000 dans l'un des lancements de matériel les plus monumentaux de l'ère moderne. Cette dernière étape a permis à la marque Red de revenir sur le devant de la scène sur le marché des processeurs pour ordinateurs de bureau, qui a débuté avec le lancement de la première génération de processeurs Ryzen.



Avec le lancement du Ryzen 3000 est venu le chipset AMD X570. Doté du support PCIe 4.0, le X570 représentait un bond impressionnant par rapport aux générations précédentes. Il était également très chaud, car les cartes mères comprenaient souvent des ventilateurs de refroidissement du chipset. Avec le lancement du Ryzen 5000, ainsi que du GPU RDNA2 d'AMD, l'intérêt pour la Team Red est plus grand que jamais.







La TUF Gaming Alliance est une collaboration menée par ASUS pour produire une famille de matériel ayant un thème visuel commun et une qualité et une durabilité exceptionnelles. L'esthétique des jeux TUF est caractérisée par des noirs et des gris neutres avec des accents jaunes pour la saveur, offrant une tranquillité d'esprit à ceux qui recherchent la compatibilité et la stabilité ainsi qu'un thème parfaitement adapté. Les cartes mères ASUS TUF Gaming s'efforcent de trouver un équilibre entre un riche ensemble de fonctionnalités et un prix raisonnable.



La carte ASUS TUF Gaming X570-Pro (WiFi) a été équipée de seize étages de puissance haut de gamme de Vishay Semiconductor, ainsi que d'un formidable dissipateur de chaleur VRM pour offrir des performances fiables et rafraîchissantes même sur les derniers et les meilleurs processeurs Ryzen 9. En plus du VRM, le ASUS TUF Gaming X570-Pro (WiFi) dispose d'un réseau local de 2,5 Gb/s et d'un solide ensemble d'options de stockage, dont huit ports SATA. Avec une réputation bien établie, voyons si l'ASUS TUF Gaming X570-Pro (WiFi) est assez résistant !



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP