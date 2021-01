INTEL dans la panade pour les processeurs mobiles pour PC portable ?







AMD a présenté ses premiers processeurs mobiles basés sur le Zen3, alias la série Ryzen 5000H, au CES 2021. La nouvelle série a été introduite en quatre variantes, dont :



- Série U - 15W - Ultra-mobile,

- Série HS - 35W - Haute performance pour les ordinateurs portables de jeu de faible encombrement,

- Série H - 45W - Haute performance,

- Série HX - 45W+ - CPU débloqués.



Le Ryzen 9 5900HX est un processeur à 8 cœurs et 16 fils déverrouillé, cadencé de 3,3 GHz à 4,7 GHz. Le CPU est destiné aux ordinateurs portables de jeu haut de gamme, tels que les séries ASUS ROG Zephyrus ou Strix (à l'origine de la fuite actuelle).



Le CPU a obtenu 24 039 points dans le classement de PassMark, qui est un score multi-threads.



Jusqu'à présent, aucune autre unité centrale mobile n'a réussi à franchir cette barrière :







Le processeur est également arrivé en tête du classement du fil unique avec 3365 points. C'est encore plus que la série Tiger Lake-U d'Intel ou le vaisseau amiral actuel de la série H, le processeur Core i9-10980HK (qui est également déverrouillé) :







Le site web fournit des tableaux plus détaillés :











La série 5000H comporte officiellement huit unités de gestion des stocks. AMD n'a étonnamment pas annoncé le Ryzen 9 5900H, qui était déjà apparu dans les fuites. Il n'est pas certain que cette référence soit un jour publiée.



Bien que le Ryzen 9 5900HX soit 100 MHz plus lent que le 5980HX, il est important de noter que jusqu'à présent, aucun fabricant d'ordinateurs portables n'a annoncé un portable avec ce dernier. L'unité centrale pourrait apparaître plus tard, au fur et à mesure que d'autres puces passeront par le processus de mise en lot.







L'unité centrale a été testée avec l'ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix SCAR 17 G733. ASUS est l'un des rares fabricants d'ordinateurs portables qui ont décidé de passer complètement de leur gamme d'ordinateurs portables haut de gamme aux processeurs AMD :







