Actuellement, tout est en quelque sorte rare. Peu importe qu'il s'agisse de cartes graphiques, de cartes mères ou de simples "produits blancs" (comme les machines à laver), y compris les pièces détachées du secteur de l'électroménager, dans lequel il y a généralement plus d'électronique qu'on ne le souhaiterait. Et souvent, il échoue aussi déjà à des choses que l'on ne peut pas reconnaître à première vue et/ou auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Malheureusement, j'ai trouvé suffisamment d'exemples de ce genre.



J'ai fait quelques recherches moi-même et j'ai exploité diverses sources, en cherchant les petites pièces du puzzle et les intersections. Ce qui apparaît comme une tendance ne donne pas vraiment une bonne image de ce que l'on appelle l'économie de marché libre. Car avec le marché et l'économie, beaucoup de choses n'ont déjà plus rien à faire. Il s'agit plutôt d'une économie de pénurie et de chaînes d'approvisionnement profondément perturbées.



Ce que les PDG de NVIDIA ou d'AMD ont dit ces derniers jours sur la disponibilité au second semestre ne semble pas seulement très optimiste par rapport à l'état de l'ensemble de l'industrie, mais plutôt comme le cri d'un enfant effrayé dans la forêt sombre. On peut certainement vacciner beaucoup de choses, et il y a déjà de nouvelles fêtes à Wuhan, mais il faut d'une manière ou d'une autre garder les clients agités, qui sont encore en bas de l'échelle et en train de se protéger le nez.



Bien sûr, je pourrais faire une déclaration générale, mais ce serait aller un peu trop loin. Restons-en donc aux cartes graphiques et aux alimentations électriques uniquement aujourd'hui.



Il manque presque tout







Ce n'est pas un secret que les GPU eux-mêmes sont en pénurie. Le TSMC a fait des erreurs dans les commandes et ne peut même pas livrer tout ce qui a été commandé. Danser sur trois mariages en même temps (3, 5 et 7 nm) est aussi une tuerie de ressources et est difficilement gérable, même en temps normal. Le passage de NVIDIA à Samsung s'avère presque intelligent rétrospectivement, car Samsung peut compter sur ses propres ressources et sa chaîne d'approvisionnement dans une certaine mesure, des composants de base à l'emballage. Mais là aussi, il y a des problèmes, même s'ils ne sont pas aussi flagrants qu'avec TSMC et ASE en tant qu'emballeur mondial.



Afin de protéger les sources, je dois omettre certains noms de sociétés, mais c'est déjà très intéressant comme ça. Commençons par le GeForce RTX 3060 Ti, qui jouit malheureusement d'une très grande popularité auprès des mineurs. NVIDIA produit ici des quantités de puces, qui auraient normalement suffi pour une saturation du marché en "temps de paix". Cependant, seule la quantité commandée à l'avance a été suffisante, comme le montrent les prévisions à long terme. Et c'est exactement là que commence l'un des problèmes, car on ne peut pas tout commander à nouveau.



Une GeForce RTX 3060 Ti aussi simple est actuellement vendue bien au-delà de 700 dollars US pour un modèle de base en Chine si vous payez en liquide. Crass, mais c'est tristement vrai. Pour les fabricants qui vendent ces cartes directement aux mineurs, c'est une véritable mine d'or, car vous évitez les frais de suivi habituels pour le RMA, mais aussi des choses coûteuses comme le support, le marketing, la logistique et l'expédition.



Les fabricants (AIC), qui sont purement axés sur les produits de consommation comme les marques connues des magasins, auraient reçu, selon des informations internes, assez souvent pas plus de 2 000 GPU GA104-200 par mois ! Ces derniers sont à leur tour davantage orientés vers le GeForce RTX 3070 avec le GA104-300, car celui-ci n'est guère mieux adapté à l'exploitation minière, mais est nettement plus cher à l'achat. Mais même dans ce cas, les chiffres sont encore loin de couvrir la demande, bien qu'ils soient très élevés.



Le fait que les AIC cherchent également de l'or et de l'argent dans ce domaine n'est bien sûr pas caché aux fournisseurs de composants, qui, eux aussi, veulent naturellement grignoter le gros lot. Par conséquent, tout, jusqu'à la dernière pièce estampillée, devient peu à peu beaucoup plus cher. Et puis viennent les véritables pénuries d'approvisionnement qui se sont déjà produites. Mais commençons par les composants actifs en plus du GPU, auxquels la plupart des lecteurs ne penseraient même pas dans ce contexte.



Les contrôleurs PWM comme pièces d'or rationnées







Saviez-vous que même les contrôleurs PWM, par exemple, sont devenus rares et valent presque leur pesant d'or ? Tout ce qui répond à la référence NVIDIA, qu'il s'agisse de composants provenant de Monolith ou d'UPI, est désormais strictement rationné. Ici, l'attribution exacte à l'AIC est faite par NVIDIA qui coordonne les quantités de GPU expédiées à l'AIC avec les fournisseurs des contrôleurs PWM et leur communique également en détail. Effet secondaire agréable pour les curieux comme moi : plus de gens connaissent les vrais chiffres et les trous d'information se creusent. Mais en faire plus juste comme ça ? Pas question !



Les contrôleurs PWM ne se trouvent pas seulement sur les cartes graphiques (mais aussi sur les cartes mères, etc.) et c'est déjà un peu une revanche que les cartes NVIDIA, surtout les plus grandes, reposent sur un découpage de phase aussi élaboré. Des contrôleurs plus simples sont disponibles et, rétrospectivement, certaines dispositions des cartes personnalisées sont plus judicieuses. Cependant, cela affecte également l'AIB d'AMD, car Infineon a également divers problèmes d'approvisionnement, qu'il s'agisse de contrôleurs PWM de haute qualité (photo) ou de Smart Power Stages très efficaces, qui se vendent aussi comme des petits pains chauds dans l'industrie.







Mais il y a aussi d'autres puces en quantité limitée, et vous ne le devineriez jamais. Cela inclut également les puces dites de surveillance. Des fabricants tels que UPI ou ON Semi ne sont qu'un exemple parmi d'autres, car ces puces sont également populaires dans l'industrie des biens de consommation.







Quand la mémoire s'épuise



La mémoire est également affectée par la pénurie. L'accord exclusif de NVIDIA avec Micron pour la GDDR6X n'aide pas non plus, car elle serait effectivement là, mais les GPU GA102 manquent ou ne peuvent pas être augmentés de manière flexible dans la quantité livrée. Et il n'est pas non plus rétrocompatible. Les prévisions, c'est une vraie saloperie. Cela n'aide pas vraiment NVIDIA à être dans le même bateau que Samsung en ce qui concerne les modules plus lents. Enfin, un peu, mais les problèmes de base demeurent.







La RDA6, beaucoup plus simple, est également touchée par la pénurie. Cependant, la balle est dans le camp de NVIDIA (et d'AMD), car les GPU sont fournis avec la mémoire correspondante. Il se pourrait donc bien (et c'est déjà le cas) que les GPU soient disponibles, mais que la mémoire fasse défaut. Les consoles de queue (mais pas seulement). Personne ne pouvait/aurait pu prévoir cette course et Sony et Microsoft aimeraient également avoir une part du gâteau. Et puis il y a tous les fabricants d'ordinateurs portables, dont les ventes continuent d'augmenter extrêmement, également en raison de la pandémie et de la course aux bureaux à domicile. La GDDR6X n'est pas nécessaire ici, il faut que ce soit la GDDR6. Mais ensuite, NVIDIA doit tout livrer à nouveau dans le Budle et la boucle se referme.



Les OEM dans le dilemme de l'alimentation électrique







Dire qu'il n'y a pas d'alimentation électrique est complètement faux et même trompeur. Il n'y en a tout simplement pas qui conviennent à l'utilisateur final. Toutes sortes de choses sont produites, et même plus que l'année dernière, mais les ressources disparaissent dans des classes de puissance plus élevées dont les utilisateurs normaux n'ont pas du tout besoin. Ce qui nous ramène à la question épineuse de l'exploitation minière et des infrastructures nécessaires. Outre le fait qu'une alimentation électrique minière est conçue un peu différemment et est équipée de plus de câbles - les capacités de l'ensemble de l'OEM ne sont pas non plus infiniment extensibles. Et la nouvelle s'est répandue parmi les fournisseurs de câbles, non seulement en ce qui concerne le prix plus élevé du cuivre, mais aussi les marges des fabricants de blocs d'alimentation. La première devise est "pour l'obtenir".



Même des fabricants réputés tels que FSP fournissent également à l'industrie des biens de consommation en plein essor des prises et des alimentations intégrées jusqu'aux cartes d'extension complètes pour téléviseurs. Là, les ressources se divisent naturellement, même si à première vue il s'agit surtout d'autres composants actifs. Cependant, les composants passifs sont souvent assez identiques et c'est exactement là que recommence la course à l'approvisionnement en fournitures.



Les MLCC sont nécessaires, les bons condensateurs à faible ERS et à faible impédance le sont encore plus. Et les choses s'annoncent particulièrement sombres pour les alimentations des PC, car les MOSFET de puissance, les ponts redresseurs, les diodes simples et les puces de supervision sont devenus aussi rares et coûteux que les composants passifs sous forme de transformateurs, bobines et résistances.



En tant que fournisseur soucieux de la qualité, il n'est pas possible de passer simplement aux produits du nombre toujours croissant de nouveaux fabricants, dont la plupart ne disposent pas des certifications nécessaires et dont les composants fabriqués ont tendance à être de qualité douteuse à long terme. Ici, la disponibilité à court terme, y compris les prix alléchants, et les coûts de suivi élevés en raison de défauts ou de défaillances ultérieurs s'opposent. Un risque que pratiquement aucun fabricant sérieux ne prendra.



En revanche, dans le secteur minier, qui est axé sur le profit, l'accent est mis sur la réalisation rapide de bénéfices, de sorte que le lendemain n'est pas vraiment un problème. Dans l'intervalle, FSP a également pris le train en marche de l'exploitation minière lucrative et fabrique au moins des alimentations électriques pour les "nobles mineurs", qui permettent à peu près une connexion normale à la prise domestique.



Il y a d'autres déficits



Je dois aborder ici un point quelque peu amusant, car il a un rapport avec les cartes graphiques, du moins indirectement. En fait, de nombreux waterblocks GPU sont actuellement en rupture de stock ou en quantité limitée en raison d'une pénurie de bandes LED martelées adressables, et non de cuivre ou de nickel. Cela n'est pas tant dû aux LED elles-mêmes, qui sont nombreuses, mais à l'électronique de contrôle qui y est également installée. C'est ce qu'a révélé une petite série d'entretiens avec des chefs de file du secteur.



Alors que de nombreux grands équipementiers de boîtiers et d'alimentations, comme HEC Compucase, exploitent depuis plusieurs années leurs propres installations de production de LED, les fournisseurs de pièces assemblées ont été pris par surprise par la course. Il y a aussi beaucoup d'acheteurs en Chine et vous économisez même toute la logistique jusqu'à l'exportation. Bien souvent, les palettes sont simplement vendues en chargement latéral gratuit aux fabricants et récupérées par eux-mêmes. L'Asie est maintenant un grand magasin de lampes et la fin de l'engouement pour le RGB est à peine en vue.

Pénurie artificielle ou réelle - cela ne fait aucune différence



Il y a trois raisons principales à la pénurie et à l'augmentation des prix qui y est associée. Premièrement, il y a la pénurie réelle qui résulte d'une demande accrue et/ou d'un manque de ressources. Ensuite, il y a les fournisseurs qui thésaurisent ou retiennent les marchandises afin de faire monter les prix et de participer eux-mêmes au boom, et qui, bien sûr, ne vendent et ne livrent que ce qui est nécessaire, car le stock pourrait valoir beaucoup plus demain. C'est précisément là qu'intervient la troisième catégorie d'intermédiaires et de jongleurs boursiers, qui jonglent avec les options ou les stocks physiques comme s'il n'y avait pas de lendemain.



