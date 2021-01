BENQ nous propose un nouveau vidéo-projecteur : Le X1300i.











Jeux de hasard infiniment immersifs



Le projecteur de jeu le plus immersif nécessite des modes de jeu instantanés, un impact auditif et une commande complète avec le meilleur décalage d'entrée de l'industrie pour des victoires en douceur dans tous les genres de jeux. Le X1300i est conçu spécialement pour les divertissements étendus avec la TV Android pour la diffusion de contenu en direct. La lumière LED longue durée favorise l'homogénéité et la vivacité des couleurs, et son design élégant s'intègre parfaitement dans n'importe quel salon de jeu.



Immersion cinématographique complète pour les RPG



Découvrez pleinement la subtilité et l'intensité du monde virtuel. Alors que vous explorez un bâtiment en ruine riche en détails captivants, laissez-vous guider par une musique orchestrale puissante, avec des cordes bien nettes et des basses retentissantes, tout au long de l'aventure de l'époque médiévale.



Le mode FPS marque les menaces à proximité



Des détails raffinés révèlent des ennemis cachés dans l'ombre, à l'affût. Des coups de feu en stéréo surround virtuel, des effets de bombardement et des bruits de pas de près ou de loin vous avertissent des menaces qui se rapprochent, afin que vous soyez prêt à affronter n'importe quel ennemi. Vous êtes sûr de survivre à la bataille.



Le mode SPG pour des sensations fortes en temps réel



Contemplez des jeux sportifs incroyablement réalistes, en temps réel, avec de l'herbe verte, des tons de peau variés, des uniformes éclatants et des détails accentués. Entendez et comprenez clairement les voix éclatantes des annonceurs pendant que les supporters encouragent votre équipe. Vous serez transporté de votre home cinéma au centre de l'action.



GameMaestro Excellence



La technologie BenQ GameMaestro vous apporte non seulement une faible latence, mais possède également des paramètres visuels et audio optimisés pour les RPG, les sports, les tireurs, et un égaliseur personnalisé pour l'utilisateur avec des préréglages audio et visuels. Les visuels des jeux, optimisés par CinematicColor, offrent des couleurs éclatantes, tandis que le mixage audio multi-sources, réglé par la centrale numérique (DPS) de TreVolo-Bongiovi, améliore la musique de tous types pour des expériences auditives captivantes. C'est l'un des meilleurs projecteurs de jeu cinématographique dont vous pouvez rêver.



Compatibilité du contenu 4K



La connectivité universelle des deux ports HDMI 2.0b (HDCP2.2) et les commandes AV avancées pour les consoles de jeu, les appareils portables, les boîtiers de diffusion et les lecteurs Blu-ray vous permettent de vous connecter à du contenu 4K avec un effet HDR satisfaisant. Le port HDMI 2 prend en charge l'ARC (retour audio).



Pour voir les spécificités techniques : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 1 299 euros.



BENQ