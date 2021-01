ARCTIC nous propose de la nouvelle pâte thermique : La MX-5. (4 Gr).



ARCTIC prépare son premier nouveau composé thermique à haute performance depuis plus de dix ans, le MX-5. Des seringues de 4 grammes de ce composé ont commencé à faire surface sur Amazon UK, où il est proposé au prix de : 16.50 euros.











La liste ne mentionne pas les chiffres importants de conductivité thermique ou de viscosité du composé, mais mentionne qu'il n'est pas à base de métal (ne contient pas de particules métalliques), qu'il est électriquement non conducteur (vous pouvez donc l'utiliser sur des FCBGA/FCPGA nus sans IHS) et qu'il est conçu pour conserver son intégrité jusqu'à 8 ans après une application. La liste mentionne une date "limite de livraison" du 15 mars 2021, qui est également sa date de publication.



TWITTER (Momomo US)