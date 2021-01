NVIDIA nous propose les GeForce en version 461.33 HotFix.



NVIDIA a publié mercredi une mise à jour Hotfix de son logiciel GeForce. La version 461.33 Hotfix corrige quelques bugs flagrants du logiciel qui doivent être mis en place immédiatement plutôt que d'attendre la prochaine mise à jour WHQL pour prendre forme. Pour commencer, la mise à jour corrige un crash d'Adobe Premiere Pro observé lors de l'utilisation du Mercury Playback Engine avec l'accélération GPU CUDA.







Une application accrochée avec les filtres de caméra NVIDIA Broadcast vue après que les pilotes GeForce 461.09 aient été corrigés. Certains problèmes de bégaiement et de décalage observés avec Steam VR ont été corrigés. Crashs aléatoires avec "Detroit : Detroit : Become Human" ont été corrigés. Les couleurs incorrectes des appels vidéo Zoom lors de l'utilisation de NVENC ont été corrigées. Le crash de "Assassin's Creed Valhalla" après une prolongation du jeu a été corrigé. Le jeu "X4 : Foundations" plante sur les GPU GeForce RTX série 30, et un HUD cassé en mode Vulkan API a été corrigé.



Le correctif porte sur les points suivants :



- Adobe Premiere Pro peut se bloquer lors de l'utilisation du moteur de lecture Mercury GPU Acceleration (CUDA) [3230997/200686504].

- [461.09] Le filtre de la caméra de diffusion NVIDIA peut se bloquer. [200691869]

- [Jeu de la RV à la vapeur] : Le bégaiement et le décalage se produisent au lancement d'un jeu (sans utiliser d'outil de surveillance du matériel). [3152190]

- [Detroit : Become Human] : Le jeu s'écrase au hasard. [3203114]

- Les couleurs de l'image vidéo de la webcam à la réception du zoom peuvent sembler incorrectes [3205912].

- [Assassin's Creed Valhalla] Le jeu peut s'interrompre aléatoirement après une longue période de jeu [200679654].

- [X4 : Fondations] [Vulcain] : Le jeu pourrait planter sur les GPU de la série GeForce RTX 30. [3220107]

- [X4 : Fondements] [Vulcain] : Le HUD dans le jeu est cassé. [3169099].



Les drivers sont par ailleurs identique à la version 461.09 WHQL.



Pour les télécharger :



- NVIDIA GeForce Hotfix 461.33 Standard : Cliquez ICI,

- NVIDIA GeForce Hotfix 461.33 DCH : Cliquez ICI.



