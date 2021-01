NVIDIA va réintroduire les GPU GeForce RTX 2060 et RTX 2060 SUPER !



Nous sommes à quelques semaines du lancement des dernières cartes graphiques GeForce RTX 3060 de NVIDIA basées sur la nouvelle architecture Ampere, et il y a déjà des nouvelles concernant la position de la gamme et sa possible distorsion. Selon de multiples sources sur Overclocking.com, NVIDIA s'apprête à réintroduire sur le marché ses précédentes générations de cartes graphiques GeForce RTX 2060 et RTX 2060 SUPER. Une fois de plus. La source affirme que NVIDIA pousse déjà le stock vers ses partenaires de cartes et les intégrateurs de systèmes pour qu'ils utilisent le produit de dernière génération. Jusqu'à présent, on ne sait pas très bien pourquoi la société fait cela et on ne peut que spéculer.







La source affirme également que la structure tarifaire des anciennes cartes sera de 300 euros pour le RTX 2060 et de 400 euros pour le RTX 2060 SUPER en Europe. Ce dernier modèle de tarification est en concurrence directe avec le prix supposé de 399 euros du prochain modèle GeForce RTX 3060 Ti, qui est basé sur la nouvelle carte Ampere uArch au lieu des cartes Turing de dernière génération. La possibilité d'une telle évolution est une éventuelle pénurie de silicium GA106/GA104 nécessaire pour les nouvelles cartes, et la société pourrait essayer de satisfaire le marché avec les restes de stock des cartes de la génération précédente.



VIDEOCARDZ