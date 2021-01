MSI nous a dévoilé en photo une nouvelle carte mère : La MPG Z590 Gaming Force.



Voici la première photo de la MPG Z590 Gaming Force de MSI, un nouveau produit intéressant de MSI qui s'insère dans sa gamme de cartes mères MPG de niveau supérieur et moyen. Cette carte mère Socket LGA1200 basée sur le chipset Intel Z590 se caractérise par un langage de conception Hip Hop en rupture avec les autres cartes mères MPG Z590 de la société, avec une touche de couleurs néon-noir. Une paire de solides dissipateurs de chaleur nervurés refroidit le VRM 16 phases du processeur de la carte. Un autre ensemble de trois dissipateurs couvre ses trois emplacements M.2 NVMe, dont l'un est PCIe Gen 4 et câblé à la prise LGA1200, et les deux autres à la PCH Z590.







Les emplacements d'extension de la MPG Z590 Gaming Force comprennent deux PCI-Express 4.0 x16 (x8/x8 avec les deux alimentées), un emplacement x16 (PCI-Express électrique 3.0 x4) qui est câblé au PCH, et une paire d'emplacements x1. Le reste des caractéristiques de la carte semble correspondre à peu près à celles du MPG Z590 Gaming Carbon, y compris une entrée d'alimentation PCIe à 6 broches pour compléter les deux entrées d'alimentation EPS à 8 broches et ATX à 24 broches, une lecture de débogage POST, une solution audio embarquée assez haut de gamme, et d'autres connectivités qui incluent éventuellement 2,5 GbE.



TWITTER (Momomo US)