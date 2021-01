GIGABYTE nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX 3080 Gaming OC WaterForce WB.



GIGABYTE est prêt avec sa carte graphique GeForce RTX 3080 Gaming OC WaterForce WB. Cette carte est largement basée sur le circuit imprimé RTX 3080 de Gaming OC, plus abordable, mais elle est équipée d'un bloc d'eau à couverture complète monté en usine et s'adresse à ceux qui disposent d'un système de refroidissement par liquide à monter soi-même. GIGABYTE vend une autre carte RTX 3080 personnalisée, la RTX 3080 AORUS Xtreme WaterForce WB, qui est basée sur le circuit imprimé AORUS Xtreme de premier niveau.



La nouvelle carte RTX 3080 Gaming OC WaterForce WB mesure environ 32 cm de long, comme la carte refroidie à l'air dont elle est dérivée, elle a deux fentes d'épaisseur et une hauteur standard. En comparaison, l'AORUS Xtreme WaterForce WB mesure 25,2 cm de long (à peu près la longueur du PCB), 16,3 cm de haut, et le bloc est épais d'une seule fente, bien que ses E/S l'obligent à être à 2 fentes.



















Le GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC WaterForce WB utilise du cuivre nickelé comme matériau principal pour le bloc d'eau, coiffé d'un couvercle en acrylique qui est en grande partie recouvert d'une enveloppe en plastique et en métal. Le dessus est parsemé de LED RGB adressables qui peuvent être contrôlées à l'aide du logiciel RGB Fusion de GIGABYTE.



La carte est livrée avec le même GPU Boost 1800 MHz factory OC que son frère refroidi par air (par rapport à la référence 1710 MHz). Elle n'est pas équipée de la fonction de détection de fuite que vous obtenez avec l'AORUS Xtreme WaterForce WB. La connectivité comprend trois connecteurs DisplayPort 1.4a et deux connecteurs HDMI 2.1. La carte est alimentée par deux entrées PCIe à 8 broches.



La société n'a pas révélé le prix.



VIDEOCARDZ