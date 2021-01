THERMALTAKE nous propose un nouveau bureau pour gamers : Le ToughDesk 500L RGB Battlestation Gaming Desk.



Thermaltake, la première marque de PC de bricolage haut de gamme pour les solutions de refroidissement, d'équipement de jeu et de mémoire pour les passionnés, a annoncé aujourd'hui la console de jeu ToughDesk 500L RGB Battlestation. La nouvelle technologie et les fonctions étendues du bureau comprennent un contrôle électrique de réglage de la hauteur, un capteur de sécurité anti-collision, un espace de gestion des câbles et un tapis de souris RVB pleine surface intégré pour que les utilisateurs puissent personnaliser leurs propres couleurs de combat !



Le tapis de souris éclairant est livré avec 16,8 millions de combinaisons de couleurs RVB ; la luminosité, la vitesse et la direction des effets d'éclairage sont personnalisables via le logiciel iTAKE. Le design extérieur et les fonctionnalités du ToughDesk 500L RGB Battlestation Gaming Desk sont conçus pour les jeux multi-moniteurs et l'utilisation au bureau.



















Conception d'un tapis de souris RGB pleine surface



Le tapis de souris pleine surface qui recouvre le bureau principal est doté d'un éclairage de couleur RVB de 16,8 millions et de huit effets d'éclairage dynamiques ; la luminosité, la vitesse et la direction des effets d'éclairage sont personnalisables via le logiciel iTAKE. Les effets d'éclairage du tapis de souris peuvent être synchronisés avec les produits Thermaltake compatibles TT RGB PLUS pour compléter l'écosystème de manière uniforme. Le tapis de souris fonctionne également avec Razer Chroma, ce qui permet de synchroniser les jeux et les effets d'éclairage RGB.



Ajustement électrique de la hauteur



Appuyez sur les boutons électriques de réglage de la hauteur sur le panneau intelligent pour régler entre 27,5" et 43,3", en position assise et/ou debout.



Fonction de mémoire de la hauteur



Le ToughDesk 500L RGB est capable de mémoriser quatre niveaux de hauteur que les utilisateurs apprécient, et grâce aux boutons de mémoire du panneau intelligent, les utilisateurs peuvent ajuster la hauteur du bureau à leur position adéquate en un rien de temps.



Capteur de sécurité anti-collision



Pour des raisons de sécurité, un capteur de sécurité anti-collision est inclus pour détecter automatiquement lorsque le bureau rencontre des obstacles lors de l'élévation du bureau de jeu.



Surface de jeu étendue



Le bureau latéral étendu permet aux utilisateurs de placer un châssis de tour complet et d'afficher les composants de leur PC sans interférer avec les écrans et l'espace de jeu du bureau principal. Les dimensions du bureau principal sont de L 62,99" x l 31,49". Les dimensions du bureau secondaire sont de L 31,49" x l 23,62", couvertes par un tapis de souris RVB pleine surface pour le bureau principal et un tapis de souris non RVB pleine surface pour le bureau secondaire, conçu pour la vitesse et le contrôle.



Capacité de charge élevée



Le bureau robuste offre une stabilité inégalée qui certifie que le bureau atteint une charge maximale de 330 livres, ce qui permet aux utilisateurs d'installer leurs postes de combat comme ils le souhaitent.



Gestion des câbles



La zone de rangement des câbles de grande longueur permet aux utilisateurs de trier les câbles facilement et commodément tout en gardant l'espace de travail libre de tout encombrement.



Disponibilité et garantie



Le ToughDesk 500L RGB Battlestation Gaming Desk est désormais disponible à l'achat, avec une garantie de deux ans (bureau, moteur, châssis, contrôleur) qui est soutenue par le service clientèle et le réseau d'assistance technique mondial de Thermaltake.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP