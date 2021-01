Samsung annonce officiellement la série 870 EVO SATA SSD.



Aujourd'hui, Samsung a officiellement retiré le couvercle de son dernier SSD SATA orienté vers le consommateur, le 870 EVO. La série 870 EVO de Samsung ne repousse pas le plafond de la densité de stockage maximale des disques SATA grand public traditionnel, avec un maximum de 4 To, mais elle atteint ce plafond en utilisant la technologie NAND TLC (Triple-Layer-Cell) à 128 couches de Samsung, qui offre une plus grande endurance (et des performances théoriques supérieures) que les SSD basés sur la technologie QLC plus répandus (dont Samsung a lancé le 870 QVO en juillet 2020).







Samsung cite des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles SATA de 560 Mo/s et 530 Mo/s respectivement, avec un cache "SLC variable" (ce qui signifie que sa taille maximale diminue à mesure que l'espace libre disponible sur le disque diminue). Les disques sont également cotés à 98K IOPS Random Read, et 88K IOPS Write, et disposent du TurboWrite intelligent de la société pour maintenir la saturation SATA 6 Gbps de l'interface aussi longtemps que possible avant qu'une dégradation durable des performances n'apparaisse.



Samsung affirme que le 870 EVO offre également une amélioration de près de 38 % des vitesses de lecture aléatoire par rapport au précédent modèle 860, et cite une puissance nominale (TBW) de 2 400 To (ou une garantie limitée de 5 ans, selon la première éventualité) pour son modèle de 4 To. Le 870 EVO est disponible avec des capacités de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To, avec une mise à l'échelle de la mémoire tampon de la RAM des lecteurs presque en conséquence (512 Mo DDR3 pour les modèles 256/512 Go, 1 Go pour le modèle 1 To, 2 Go pour le modèle 2 To et 4 Go pour le modèle 4 To).



Les Prix :



Les prix commencent à 49.99 Dollars pour le modèle de 256 Go ; 500 Go pour 79.99 Dollars, 1 To pour 139.99 Dollars ; 2 To pour 269.99 Dollars ; et 4 To pour 529.99 Dollars.



THE VERGE