Un processeur 16 cœurs Intel Alder Lake-S apparaît avec une mémoire DDR5.



Intel vient de lancer sa gamme de processeurs pour ordinateurs de bureau Rocket Lake-S lors de l'événement virtuel CES 2021 de cette année. Cependant, la société est constamment sous la pression de la concurrence et il semble qu'elle ne s'arrêtera pas à ce lancement pour cette année. Aujourd'hui, grâce au populaire leaker @momomo_us sur Twitter, nous avons les premières entrées de SiSoftware faites à partir du système anonyme Alder Lake-S. Surnommé "architecture hétérogène", Alder Lake est censé être la première tentative d'Intel de fabriquer des processeurs de type "big.LITTLE" pour le grand public. Il est censé être équipé de "gros" cœurs de processeur Intel Golden Cove 10 nm et de "petits" cœurs de processeur Gracemont.







L'entrée de la base de données SiSoftware présente un prototype de système comportant 16 cœurs et 32 fils fonctionnant à la fréquence de base de 1,8 GHz et à une vitesse d'accélération de 4 GHz. Le processeur comporte 12,5 Mo de cache L2 (répartis en 10 paires de 1,25 Mo) et 30 Mo de cache de niveau trois (L3). Il y a également un contrôleur graphique mobile Alder Lake-S qui fonctionne à 1,5 GHz. Les graphiques Intel Xe gen 12.2 sont responsables de la sortie vidéo. En ce qui concerne la mémoire, Alder Lake-S apporte enfin la toute dernière norme DDR5 avec un nouveau chipset de carte mère et une nouvelle prise appelée LGA 1700.



TWITTER (Momomo US)