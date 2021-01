IGOR'S LAB nous propose le test du : Corsair Hydro Series XG7 RGB water block pour la carte de référence NVIDIA GeForce RTX 3080 et RTX 3090.



Le deuxième bloc d'eau que j'ai testé était le Hydro Series XG7 RGB, un produit de Corsair pour les grandes cartes Ampère de NVIDIA. Il est intéressant de noter que l'intérêt de la plupart des fabricants pour les tests détaillés est maintenant plutôt restreint, car la série de comparaison de la GeForce RTX 2080 Ti a notamment montré très clairement que le RGB et le bling-bling n'aident pas au refroidissement et qu'au contraire, beaucoup de prétendus top-dogs ont des déficits de refroidissement inattendus. Alors le PR supposé libre à travers un tel test se transforme rapidement en une petite gifle.







Mais revenons à la série Hydro XG7 RGB. Après le problème du terminal avec le RTX 2080 Ti, Corsair a au moins reconnu ce problème et l'a aussi résolu élégamment, bien avant, car les projections d'eau ne posent plus de problème, même à plus de 200 l/h. Visuellement, le design familier a été conservé, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Quoi d'autre ? Déballons d'abord cette chose ! Au fait, sur la photo, nous voyons le bloc pour le design de référence et celui pour l'édition des fondateurs, qui sont fondamentalement différents. Ici, vous devez vraiment faire attention à ce que vous commandez exactement.







Étendue de la livraison et du déballage



Par rapport à ses prédécesseurs, le fabricant a fondamentalement révisé l'intérieur de la glacière. Cela se voit aussi dans les accessoires, car outre le bloc complètement prémonté avec le terminal solidement vissé, la pâte thermique déjà appliquée, les coussins thermiques de 1 mm et la plaque arrière, vous recevez aussi quelques vis, 2 bouchons, un petit outil pour serrer ces bouchons, un adaptateur aRGB et le petit manuel. C'est tout ce dont vous avez besoin.







Ce qui nous amène enfin au bloc d'eau. Nous connaissons déjà le couvercle en aluminium noirci avec le design familier de la rainure et l'insert en PMMA au-dessus du bloc de refroidissement. Le terminal est entièrement nouveau, en acrylique et cette fois-ci, il est enfin fixé par trois vis. La vis manquante au milieu avait causé de gros problèmes avec le bloc du RTX 2080 Ti à l'époque. C'est enfin de l'histoire ancienne. Mais ici aussi, Corsair a laissé les barres de mémoire s'intégrer visuellement dans le design et a adapté le look aux produits Dominator.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB