THE GURU3D nous propose le test du : TeamGroup CX2 1TB SATA SSD.



La tendance actuelle sur le marché est que les lecteurs M.2/NVMe sont l'option préférée, car ils offrent généralement de meilleures performances, avec moins de câbles nécessaires. Mais il y a aussi une place pour les disques SATA. Ils sont toujours 4 à 5 fois plus rapides que les disques durs, qu'ils finiront par remplacer dans la plupart des PC. Parmi les autres avantages, citons également l'absence de bruit et une consommation d'énergie plus faible (généralement jusqu'à 2 watts). Le TeamGroup CX2 veut utiliser ce créneau et a introduit une nouvelle série de SSD SATA, c'est le CX2 qui est le successeur de la série GX2. Le fabricant positionne ce produit comme une gamme de SSD qui peut être le premier choix pour une installation dans un PC d'entrée de gamme.



Ils sont disponibles dans un format SATA typique de 2,5 pouces/7 mm. Le CX2 n'a pas de cache DRAM, mais il dispose d'une technologie avancée de mise en cache SLC et d'une vitesse de lecture/écriture pouvant atteindre 540/490 Mo/s. Les puces utilisées sont ici le TLC 3D, vous devez donc vous attendre à un bon compromis vitesse/durabilité. Quant aux bases relatives aux types de - MLC écrit 2 bits par cellule, TLC 3 bits par cellule, et QLC 4 bits par cellule - le prix diminue donc mais l'endurance est moindre, mais vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les pages suivantes. Vous trouverez également ici la fonction ECC (Error Correction Code) qui améliore l'efficacité. Le CX2 est un SSD avec une capacité de stockage de 256 GB/512 GB/1TB et même 2 TB.







Le TBW pour le modèle 256 Go est de 200 TB, 400 TB pour celui de 512 Go, et 800 TB pour la version 1 TB qui sont des valeurs plutôt bonnes. Le prix par Go varie de 12 cents (pour la version 256 Go) à 9 cents (pour la version 1 TB). Ces types de disques deviennent vraiment bon marché de nos jours.



Le prix des SSD CX2 de TeamGroup est le suivant :



- 256 Go pour 31.99 Dollars,

- 512 GB pour 50.99 Dollars,

- 1 TB pour 89.99 Dollars.



À première vue, il semble être un choix abordable pour l'utilisation de stockage de masse, qui est beaucoup plus rapide/réactif que les disques durs de 3,5", mais sera-t-il suffisant aussi pour certains scénarios plus exigeants ? Nous vérifierons certainement cela au cours de l'examen. Enfin et surtout, TeamGroup offre une garantie décente de 3 ans sur ce produit.



Voici la fiche technique :







