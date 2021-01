CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le KOLINK Citadel Glass SE ARGB.



Après le lancement populaire du Citadel Mesh RGB, voici le Kolink Citadel Glass SE. Le panneau avant a été remplacé par du verre trempé pour un look haut de gamme, et comprend également une paire de bandes ARGB qui mettent en valeur les deux côtés du panneau avant. De plus, le Citadel Glass SE ajoute un port USB3.2 Type-C en façade sur le panneau d'entrée/sortie. Avec un panneau latéral en verre trempé à charnière et 3 ventilateurs PWM 120 mm aRGB, vos composants et votre éclairage seront affichés en totalité, ce qui permet d'obtenir des résultats vraiment étonnants.



















Les caractéristiques de la Citadelle de Kolink Glass SE en un coup d'œil :



- Panneau frontal en verre avec 2 x ventilateurs PWM LED ARGB préinstallés,

- Une paire de bandelettes ARGB accentuant le panneau avant,

- Ventilateur PWM arrière de 120 mm préinstallé avec éclairage RGB adressable numériquement,

- Concentrateur de contrôle RGB avec télécommande permettant différents modes et effets d'éclairage,

- Possibilité de synchronisation avec le logiciel de la carte mère fourni en standard,

- Panneau latéral à charnière en verre trempé pour une vue dégagée de l'intérieur,

- Conçu pour les cartes mères Micro-ATX-/Mini-ITX,

- Support de GPU vertical à double emplacement (compatible jusqu'à 2,5 emplacements) - câble de montée vendu séparément,

- Support pour radiateurs jusqu'à 280 mm à l'avant et 240 mm en haut,

- Panneau E/S avec 1 x USB3.2 Type-C, 2x USB3.0, HD Audio,

- Cartes graphiques jusqu'à 345 mm, refroidisseurs de CPU jusqu'à 190 mm, blocs d'alimentation jusqu'à 200 mm.



Kolink Citadel Glass SE : une esthétique améliorée, un éclairage attrayant



Le Kolink Citadel Glass SE est équipé en standard de trois ventilateurs ARGB PWM de 120 mm. Les ventilateurs RGB adressables peuvent être contrôlés via le contrôleur RGB et la télécommande fournis, ou via la connexion à votre carte mère par un connecteur 5VDG à 3 broches en utilisant le logiciel approprié. Ces ventilateurs offrent de bonnes performances, des effets lumineux attrayants et peuvent même être contrôlés automatiquement en les connectant aux en-têtes PWM de votre carte mère. Le panneau avant entièrement en verre, ainsi que les deux bandes de LED ARGB, qui peuvent également être contrôlées via la connexion à distance/carte mère fournie, ajoutent à l'excellente esthétique du boîtier. Les utilisateurs sont également libres d'installer un radiateur de 280 mm à l'avant, ainsi qu'un radiateur de 240 mm sur le toit.



En plus des ventilateurs préinstallés, les utilisateurs sont également libres d'installer deux autres ventilateurs de 120/140 mm dans le toit, où se trouve un filtre à poussière magnétique installé sur le treillis en nid d'abeille. Un panneau latéral à charnières en verre trempé montre la construction de votre système, et s'ouvre et se ferme facilement à l'aide de la tirette. Des aimants sont utilisés pour maintenir le panneau latéral en place lorsqu'il est fermé.



The Kolink Citadel Glass SE : du matériel capable



L'intérieur est entièrement noir, avec un linceul d'alimentation qui ne fait qu'ajouter à l'aspect lisse et discret. Derrière le linceul, les utilisateurs trouveront de la place pour une paire de disques durs de 3,5 pouces dans la cage prévue à cet effet. Il est également possible d'installer des disques SSD de 2,5 pouces ici ou à côté de la carte mère. Le plateau de la carte mère et le capot du bloc d'alimentation offrent tous deux de nombreuses ouvertures pour une gestion optimale des câbles, avec un espace de gestion des câbles allant jusqu'à 24 mm. Sous le boîtier se trouve un filtre à poussière amovible adapté à une alimentation ATX jusqu'à 200 mm.



Les cartes graphiques peuvent mesurer jusqu'à 34,5 cm de long (32 cm si l'on monte une AIO frontale) et les refroidisseurs de CPU jusqu'à 19 cm de haut. En outre, le panneau d'E/S situé à l'avant possède un port USB3.2 de type C ainsi qu'une paire de ports USB3.0 de type A.



Pour plus d'informations sur le boitier, allez sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



Il est déjo disponible sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



Le prix est de : 82.90 euros.



CASEKING