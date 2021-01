ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : La GTX 1660 SUPER ZAKU II EDITION.



ASUS a été super-hypothéqué par la franchise médiatique de science-fiction militaire japonaise GUNDAM, où la société a développé de nombreux produits basés sur la série. De la carte graphique GUNDAM GeForce RTX 3090 entièrement blanche à la dernière édition de la carte graphique ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II EDITION, ASUS semble aimer l'univers de fiction de GUNDAM.























La dernière carte graphique GTX 1660 SUPER est un design overclocké en usine avec une légère amélioration de la vitesse de boost. Le GPU augmentera jusqu'à 1830 MHz, ce qui représente une amélioration de seulement 2,5 %. Le reste des spécifications correspond à la conception de référence de la GTX 1660 SUPER avec 1408 cœurs CUDA et 6 Go de mémoire GDDR6 14 Gbps.



Toutefois, le principal attrait et le principal élément de marketing de cette carte ne sont pas ses vitesses d'overclocking, mais plutôt son esthétique. Elle est dotée de la combinaison de couleurs MS-06S ZAKU II Mobile Suit de Char, qui est de couleur rouge. Elle se présente sous la forme d'un boîtier à 2,7 fentes avec un système de refroidissement à triple ventilateur, et une plaque arrière rouge spéciale avec des animations de personnages élégants.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIDEOCARDZ