BIOSTAR nous propose deux nouvelles cartes mères : La Z590 VALKYRIE (ATX) et La Z590I VALKYRIE (Mini-ITX).



BIOSTAR, un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui le lancement de sa dernière gamme de cartes mères de la série Z590 VALKYRIE, conçue pour fonctionner avec les processeurs Intel Lake-S de 11e génération.







Conçues à partir du dernier chipset Z590 d'Intel, les cartes mères de la série VALKYRIE de BIOSTAR sont une toute nouvelle race de cartes mères de qualité pour les passionnés sur le marché. Lancées en deux versions avec deux facteurs de forme différents, la Z590 VALKYRIE (ATX) et la Z590I VALKYRIE (Mini-ITX) sont toutes deux dotées d'un couvercle entièrement blindé, ce qui répond à l'objectif de BIOSTAR de produire une gamme de cartes mères haut de gamme qui ajoute de la forme, de la fonctionnalité et un facteur de surprise à leur gamme de produits.











Un tout nouveau design d'armure apporte des éléments de design épurés avec une capacité de refroidissement passif, et l'utilisation d'accents dorés et roses met en valeur une perspective puissante mais royale, ce qui rend la nouvelle gamme de cartes mères VALKYRIE fraîche et extrêmement digne de pâmoison. Des caractéristiques telles que la LED ROCK ZONE et la LED VIVID DJ exclusives à BIOSTAR, qui sont les préférées des fans en matière de technologie d'éclairage RGB, ajoutent une personnalisation supplémentaire au mix pour les utilisateurs.



Conçues par BIOSTAR avec la technologie de carte mère la plus récente et la plus performante de la planète, les cartes mères de la série Z590 VALKYRIE sont idéales pour les utilisateurs qui cherchent à installer le meilleur matériel dans leur nouvelle plate-forme de jeu ou leur système de montage.



Avec des caractéristiques comme le PCIe 4.0 qui est 2x plus rapide que l'ancien PCIe 3.0 et qui supporte une bande passante de 16GT/s, la Z590 VALKYRIE se distingue de ses concurrents tant par son style que par sa technologie.



Capable d'utiliser jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 sur 4 DIMM avec des vitesses d'horloge de boost qui peuvent atteindre jusqu'à 5000+(OC), la série VALKYRIE est conçue pour tous les usages, facilement capable de gérer le meilleur matériel dans les cas d'utilisation les plus difficiles.



Les cartes mères de la série VALKYRIE sont alimentées par la conception d'alimentation 22 phases de BIOSTAR et la technologie Digital PWM qui augmente l'efficacité du système et a des performances transitoires plus rapides. Les condensateurs solides durables de 20 000 heures intelligemment intégrés ajoutent une couche de protection supplémentaire au système grâce à sa durabilité tout en fournissant une sortie de tension stable avec des performances sans entrave.



Des caractéristiques comme le Dr. Mos aident les utilisateurs à mettre en place des performances d'overclocking fluides tandis que les connecteurs d'alimentation résistants, propriété de BIOSTAR, assurent la stabilité et la fiabilité de l'alimentation.



De plus, les cartes mères de la série VALKYRIE sont conçues avec un dissipateur thermique à ailettes combiné à un refroidissement actif et une base en cuivre intégral et une plaque arrière métallique qui peuvent améliorer l'efficacité de l'alimentation électrique, réduire la température globale de 29,1% et prolonger la durée de vie et la qualité de votre ordinateur.



Sur le plan du stockage, la série VALKYRIE utilise la technologie supérieure PCIe M.2 4.0 qui offre une bande passante de 64 Gb/s et est 2x plus rapide que la technologie PCIe M.2 3.0 avec une latence plus faible. Des caractéristiques supplémentaires telles que l'en-tête OPT du CPU, le ventilateur A.I FAN et le mode BIOS EZ fournissent la carte mère de la série VALKYRIE, une dextérité et une facilité d'utilisation accrues pour des installations et une gestion du système rapides.



En ce qui concerne l'entrée/sortie arrière, la carte mère Z590 VALKYRIE possède un panneau d'entrée/sortie arrière complet protégé par son blindage Armor Gear avec des ports comme 1 port PS/2 pour clavier/souris pour les anciens appareils.



La carte mère est également équipée d'un seul port USB 3.2 (Gen2x2) de type C qui a un taux de transfert de données maximum de 20 Gbps et une vitesse de transmission de données améliorée. 5x ports USB 3.2 (Gen2) et 2x ports USB 3.2 (Gen1) sont présents pour une connectivité rapide et efficace.



Deux ports d'antenne WIFI et la possibilité de faire fonctionner le WiFi 6 sont facilement disponibles pour une connexion internet plus rapide. Un seul port LAN alimenté par le chipset Realtek RTL8125B apporte le reste pour la connectivité réseau avec la technologie 2.5 Guard de BIOSTAR qui fournit une connexion internet stable et sûre avec une protection contre les surtensions électriques et prévient les dommages causés par la foudre. Pour la connectivité d'affichage, la carte mère Z590 VALKYRIE est dotée d'un port DP intégré (DP1.4) capable de supporter une résolution d'écran de 5K avec la puissance des derniers processeurs Intel 11e génération, offrant des images lumineuses et cristallines.



Le codec audio ALC1220 est la technologie audio préférée utilisée par la carte mère Z590 VALKYRIE avec des connecteurs audio 5x capables d'offrir 7.1 canaux, un audio haute définition pour une expérience utilisateur fluide pour les jeux et la visualisation de films avec un son surround de haute qualité. En outre, la carte mère Z590 VALKYRIE est également équipée d'un port SPDIF_Out pour une amplification audio supplémentaire.



La carte mère Z590I VALKYRIE est également livrée avec une palette d'E/S très polyvalente. La variante Mini ITX de la série VALKYRIE offre bien plus que sa petite taille. Elle est dotée de tous les éléments essentiels, notamment 1 port USB 3.2 (Gen2x2) de type C, 2 ports USB 3.2 (Gen2), 3 ports USB 3.2 (Gen1) et 2 ports USB 2.0 pour assurer une connectivité USB étendue. Des caractéristiques telles qu'un port clavier/souris PS/2 traditionnel offrent aux utilisateurs une plus grande souplesse pour la connexion de leurs périphériques d'entrée. Un seul port de type écran est disponible pour la sortie vidéo, ainsi qu'un port HDMI 4K2K qui peut émuler des images brillantes et cristallines à une résolution de 4K sur un taux de rafraîchissement de 60Hz, ceci grâce à la puissance des derniers processeurs Intel.



Tout comme son grand frère, la carte mère Z590I VALKYRIE utilise le chipset Realtek RTL8125B pour sa connectivité LAN à port unique avec la technologie propriétaire 2.5 Guard de BIOSTAR pour protéger le système contre tout risque électrique indésirable. Deux ports d'antenne WIFI fournissent une connectivité Internet sans fil à la carte mère avec la prise en charge du WiFi 6 également disponible pour les utilisateurs.



La technologie audio ALC1220 alimente la fonctionnalité audio de la nouvelle carte mère Z590I VALKYRIE avec des connecteurs audio 3x capables de fournir un son haute définition 7.1 canaux pour une expérience utilisateur immersive. Même avec son petit format, BIOSTAR a conçu la carte mère Z590I VALKYRIE comme une carte mère haut de gamme pour les jeux vidéo, qui constitue un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d'une petite taille, mais qui n'ont pas encore les performances d'une carte mère ATX haut de gamme.



Pour conclure, les cartes mères de la série VALKYRIE de BIOSTAR sont prêtes à affronter la concurrence et à se distinguer. Avec une nouvelle approche de conception audacieuse associée à une technologie de pointe, ce sont de loin les meilleures cartes mères haut de gamme disponibles sur le marché pour les passionnés de PC, capables d'offrir des performances et une durabilité inégalée.



Voici les fiches techniques :









Pour plus d'informations :



- Z590 Valkyrie : Cliquez ICI,

- Z590I Valkyrie : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP