AOC nous propose un nouvel écran PC : Le AG323QCX2.



AOC a lancé aujourd'hui un nouveau modèle de moniteur de jeu, le AG323QCX2. Ce modèle particulier d'AOC est équipé d'un écran de 31,5 pouces (2560 x 1440 8WQHD) avec une matrice de pixels VA, qui garantit des temps de réponse rapides, comme le montrent le taux de rafraîchissement de 155 Hz et le temps de réponse de 1 ms. Pour supporter ce taux de rafraîchissement, l'AOC AG323QCX2 prend en charge le VRR (FreeSync) de VESA. Avec un rapport de contraste fixé à 3000:1 et une courbure de 1500R, ce panneau semble être une solution compétente pour les utilisateurs qui recherchent des résolutions 1080p+ mais qui ne veulent pas mettre à genoux leurs cartes graphiques avec une résolution 4K (une réalité qui est encore courante, même avec les derniers GPU (non disponibles) d'AMD et de NVIDIA.







Le AG323QCX2 prend également en charge la norme VESA HDR 400, avec une luminance typique annoncée à 400 cd/m² (et prise en charge de la norme HDR10). Sur le plan de la technologie des couleurs, nous prévoyons une bonne couverture des couleurs sRGB de 99%, et une excellente couverture des espaces couleurs DCI-P3 de 91%, avec un calibrage qui assure une valeur Delta-E < 2, ce qui ouvre l'utilisation de ce moniteur pour le montage photo et vidéo. L'entrée/sortie est assurée par 2x DisplayPort 1.3 et 2x HDMI 2.0 (ce qui limite son utilisation pour les consoles de dernière génération), 4x ports USB 3.2 en aval, 1x Mic-in, 1x Audio Out, et 2x haut-parleurs internes de 5 W. En termes de qualité de vie, le moniteur est inclinable, rotatif et réglable en hauteur, dispose d'une monture VESA de 75 x 75 mm, d'un filtre de lumière bleue et d'un éclairage de fond sans scintillement. Le moniteur est livré avec un poids de 7,2 kg (sans support).



Aucune information sur le prix n'était disponible au moment de la rédaction du présent document.



PRAD.DE