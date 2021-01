TerraMaster annonce un NAS F5-422 avec un réseau 10GbE pour les entreprises en croissance.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, notamment des périphériques de stockage en réseau (NAS), étend sa série 10GbE avec le NAS à 5 baies quadricœur F5-422. Le TerraMaster F5-422 est équipé d'un puissant processeur Intel Celeron quadricœur et d'un port Ethernet 10 Gigabit ainsi que de deux ports Ethernet 1000 Mo/s pour prendre en charge l'agrégation de réseau. Grâce à la haute vitesse de 10 GbE, le F5-422 peut atteindre des vitesses de lecture et d'écriture de 670 Mo/s en utilisant des disques durs Seagate IronWolf NAS de 6 To en RAID 5.







Le NAS à 5 baies TerraMaster F5-422 est idéal pour les entreprises en pleine croissance qui emploient des professionnels exigeants comme les monteurs vidéo, les animateurs 3D, les photographes et autres créateurs de contenu qui traitent de gros volumes de données. Le F5-422 offre une plus grande capacité de stockage pour les professionnels exigeants. Il est doté de fonctions de sécurité avancées pour protéger vos données professionnelles sensibles.



Une configuration puissante



Le TerraMaster F5-422 NAS est équipé d'un puissant processeur Intel Celeron J3455 1,5 GHz (rafale maximale de 2,30 GHz) quadricœur avec 4 Go de mémoire, extensible jusqu'à 8 Go (4 Go+4 Go) de mémoire. Le F5-422 avec ses 5 baies offre une grande capacité de stockage pour tous vos contenus numériques, jusqu'à 80 To de stockage en utilisant des disques durs de 16 To en RAID ou jusqu'à 108 To dans une configuration de volume unique.



Sécurité avancée



Le TerraMaster F5-422 comporte plusieurs couches de sécurité des données pour protéger contre les attaques malveillantes et empêcher la perte de données. Les caractéristiques comprennent le cryptage SSL, les attaques anti-DoS et la protection avancée des comptes. Le F5-422 prend également en charge de multiples options de sauvegarde, prenant en charge un large éventail de périphériques de stockage pour la sauvegarde, y compris le stockage USB externe, le TNAS à distance, le stockage dans le nuage, et autres. Il prend également en charge la sauvegarde Time Machine et la sauvegarde à distance Rsync.

Doté du tout nouveau système TOS 4.2, les utilisateurs du F5-422 peuvent activer le système de fichiers unique Hyperlock-WORM qui permet aux utilisateurs de créer des espaces mémoire non modifiable et non supprimables à des endroits désignés.



Solution facile de cloud privé



Le TerraMaster F5-422 est idéal pour la construction d'un stockage privé dans le nuage pour les particuliers et les entreprises. Créez un stockage en nuage privé en utilisant TNAS.online, DDNS, VPN, NextCloud ou OwnCloud pour collaborer et partager facilement des données avec vos amis, votre famille ou vos collègues afin de rationaliser le flux de travail. Le stockage dans le nuage permet d'améliorer la gestion des données grâce à la collaboration. Les utilisateurs peuvent accéder à distance au stockage dans le nuage via Internet pour accéder, stocker et synchroniser les données.



Conçu pour les entreprises



Le TerraMaster F5-422 prend en charge une large sélection d'applications d'entreprise pour répondre à une variété de besoins commerciaux. Les applications prises en charge comprennent les machines virtuelles, les serveurs VPN, les serveurs proxy, les serveurs DNS, les domaines AD, le serveur Web, le serveur multimédia, etc. Le serveur multimédia exclusif de TerraMaster permet au F5-422 de fournir en temps réel un transcodage matériel 4K en streaming aux lecteurs multimédias. Créez et gérez votre propre réseau VPN en utilisant un serveur VPN sur votre TNAS pour fournir un accès internet sécurisé aux ressources partagées sur votre réseau local.



Garantie "Worry-Free" (sans souci)



Le TerraMaster F5-422 est couvert par un service de garantie amélioré et exclusif, sans souci, avec une assistance rapide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et un remplacement complet dans les 2 ans pour les produits enregistrés.



Prix



Le TerraMaster F5-422 est disponible sur le site Terra-Master.com au prix de : 599.99 Dollars.



TECHPOWERUP