EK présente les refroidisseurs de CPU EK-AIO Basic et EK-AIO Elite Aurum Edition spéciale.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, élargit sa gamme de produits All-In-One avec deux nouveaux produits : EK-AIO Basic et EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB. Après le succès de l'EK-AIO D-RGB qui existe en trois tailles différentes et de l'EK-AIO Elite avec la configuration push-pull, le nouvel EK-AIO Basic crée maintenant un équilibre dans le portefeuille AIO d'EK en offrant une option compétitive en termes de prix, entièrement noire, sans RGB. Le deuxième produit EK-AIO qui fait ses débuts est l'EK-AIO Elite Aurum Special Edition - une variante dorée du populaire EK-AIO Elite. Il est doté d'une finition nickelée brillante et dorée sur le couvercle de la pompe et les accessoires pour ceux qui veulent que leur PC brille.











L'EK-AIO Basic est disponible en modèles de radiateurs de 240 et 360 mm. Il s'agit de solutions de refroidissement liquide tout-en-un entièrement noir pour les processeurs modernes AMD et Intel. Visuellement, l'EK-AIO Basic est minimaliste avec un couvercle de pompe noir ressemblant à de l'aluminium brossé et des ventilateurs noirs. Ces AIO axés sur les performances offrent tous les avantages d'une solution de refroidissement à eau dans un design compact, facile à installer et sans entretien. Ils sont simples, efficaces et ne nécessitent aucun éclairage RGB. En gardant l'esthétique minimale, l'EK-AIO Basic peut être plus compétitif en termes de prix que le trio pionnier avec l'implémentation D-RGB.



Comme son nom l'indique, cette version AIO nous ramène à l'essentiel mais ne manque pas de performances. L'EK-AIO Basic est là pour prendre l'initiative parmi les solutions de refroidissement par liquide classiques d'EK, avec en tête les modèles EK-AIO D-RGB, déjà très performants.



Pour couronner le tout, EK présente également l'EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB, un modèle qui attire l'attention et qui est sans reproche. Cette colossale installation à six ventilateurs n'est pas seulement volumineuse et donc performante, mais se distingue également par son couvercle de pompe doré et brillant, en édition limitée, avec un badge EK éclairé D-RGB et des raccords rotatifs taillés en diamant.



L'Elite Aurum est là et prêt à fournir une puissance de refroidissement suffisante, même pour les processeurs les plus difficiles du marché. Que vous soyez adepte de l'overclocking lourd ou que vous souhaitiez avoir un PC silencieux, le radiateur de 360 mm combiné à six ventilateurs Vardar peut fournir les deux simultanément. L'EK-Hub a été ajouté pour aider à la gestion des câbles, offrant une connexion multiple avec jusqu'à sept jeux d'en-têtes RGB et PWM adressables.







Disponibilité et prix



Les modèles EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB, EK-AIO Basic 240 et EK-AIO Basic 360 sont tous conçus en Slovénie, en Europe et fabriqués en Chine. Ils peuvent être commandés sur la boutique en ligne EK.



Vous pouvez y voir les prix de détail suggérés par le fabricant (MSRP), TVA comprise :



- EK-AIO Basic 240 : 89,90 euros,

- EK-AIO Basic 360 : 119.90 euros,

- EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB : 229.90 euros.



TECHPOWERUP