Fuite des prix européens des processeurs Intel Rocket Lake-S.



Un magasin d'informatique néerlandais a récemment divulgué le prix de la prochaine série de processeurs pour ordinateurs de bureau Rocket Lake-S d'Intel. Les processeurs Intel Core i5, i7 et i9 de 11e génération seront dotées de la nouvelle architecture de processeur Comet Lake, tandis que les processeurs Intel Core i3 et Intel Pentium de bas de gamme conserveront l'ancienne architecture de processeur Cypress Cove. Les nouveaux processeurs Intel Core i9 sont revenus à une conception à 8 cœurs 16 threads, contre 10 cœurs 20 threads pour les processeurs de 10e génération.















La série Intel 11e génération de cœurs i9 sera environ 6,6 % moins chère que ses prédécesseurs, mais avec 2 cœurs et 4 fils en moins. Les autres nouveaux processeurs voient tous leur prix augmenter par rapport à leur version de 10e génération, avec une hausse moyenne de 6,5 %. La nouvelle architecture du CPU Comet Lake devrait apporter des améliorations significatives aux IPC, ce qui pourrait leur permettre de regagner le titre de meilleur CPU de jeu.



Liste complète des prix :



- Core i9-11900K - 500 euros,

- Core i9-11900KF - 476 euros,

- Core i9-11900 - 408 euros,

- Core i9-11900F - 384 euros,

- Core i7-11700K - 377 euros,

- Core i7-11700KF - 353 euros,

- Core i7-11700 - 306 euros,

- Core i7-11700F - 282 euros,

- Core i5-11600K - 243 euros,

- Core i5-11600KF - 219 euros,

- Core i5-11600 - 207 euros,

- Core i5-11500 - 188 euros,

- Core i5-11400 - 169 euros,

- Core i5-11400F - 146 euros.



Variation moyenne des prix par rapport à la génération précédente : hausse des prix de 2,8 %.



