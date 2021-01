MSI nous propose deux nouvelles cartes mères : La MAG A520M Bazooka WiFi et La MAG B550M Vector WiFi.



MSI a mis à jour l'entrée de gamme de sa pile de cartes mères pour chipset AMD série 500 avec deux ajouts intéressants. Le nouveau MAG A520M Bazooka WiFi est essentiellement basé sur le même design de carte que le MAG B550M Bazooka, mais utilise le chipset A520 moins cher ; tandis que le nouveau MAG B550M Vector WiFi est basé sur le même design que le MAG A520M Vector WiFi avec lequel la société a débuté sa gamme de cartes mères A520.











L'A520M Bazooka est une carte Micro-ATX 240 x 240 mm bien espacée avec une solution VRM 7+2 phases du CPU qui utilise un grand dissipateur thermique pour refroidir les MOSFETs Vcore ; quatre emplacements DDR4 DIMM, des emplacements d'extension qui comprennent un PCI-Express 3.0 x16, et deux emplacements Gen 2 x1 ; et une combinaison d'entrée de gamme de CODEC audio et Ethernet PHY (Realtek ALC887 + RTL8111H).







La B550M Vector sera le B550 le plus abordable proposé par MSI, grâce à son faible encombrement Micro-ATX et à ses deux emplacements DIMM seulement. Contrairement à la A520M Vector, cette carte vous offre une carte PCI-Express 4.0 x16 et un emplacement NVMe Gen 4. La combinaison audio+Ethernet embarquée est la même que celle du Bazooka. Les deux cartes offrent un réseau local sans fil 802.11ac à double bande + Bluetooth 4.2, grâce à une solution WLAN Intel Wireless-AC 3168.







La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP