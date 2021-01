CREATIVE annonce la mise à jour de la carte son : Sound Blaster Z.



Creative a annoncé aujourd'hui une mise à jour de sa carte son discrète Sound Blaster Z. La Sound Blaster Z SE mise à jour conserve le son jusqu'à 116 dB SnR et 24-bit/192 kHz de la carte son qu'elle met à jour, mais ajoute la prise en charge 7.1 des casques et 5.1 de l'audio discret sur les haut-parleurs. La nouvelle carte son dédiée comporte également des profils de jeu supplémentaires (elle a des profils spécialement conçus pour PUBG et Fortnite, par exemple), et de nouveaux préréglages d'égaliseur.















Si vous pensez que la plupart de ces fonctionnalités auraient pu être ajoutées via une mise à jour du logiciel/micrologiciel, vous avez raison ; Creative publie également la plupart de ces fonctionnalités via une mise à jour du logiciel pour le Sound Blaster Z. Les autres spécifications restent les mêmes, la carte son Sound Blaster Z SE étant équipée du processeur audio Sound Core 3D de Creative. La question de savoir s'il est nécessaire ou non d'avoir des cartes son discrètes à notre époque de qualité sonore intégrée est une autre discussion, tout comme la possibilité pour les utilisateurs de se connecter et de traiter leur audio via un DAC externe.



