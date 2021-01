NVIDIA assouplit tranquillement les exigences de certification pour le badge NVIDIA G-SYNC Ultimate.



NVIDIA a silencieusement mis à jour ses exigences en matière de NVIDIA G-SYNC Ultimate par rapport à leur affirmation initiale. Né d'un essaimage du programme G-SYNC de NVIDIA, dont les exigences ont également été relâchées par rapport à leurs exigences initiales pour un module G-SYNC personnalisé et coûteux qui devait être intégré dans la conception des moniteurs, le badge G-SYNC Ultimate est censé désigner le meilleur des meilleurs dans le domaine des moniteurs de PC : Les moniteurs PC qui comportent le module G-SYNC propriétaire de NVIDIA et les panneaux HDR 1000, certifiés VESA.



Cela s'oppose aux programmes actuels de NVIDIA "G-SYNC Compatible" (qui permet aux moniteurs sans module G-SYNC, mais avec la prise en charge de la norme VRR de VESA, de disposer de taux de rafraîchissement variables) et "G-SYNC" (pour les moniteurs qui ne disposent que de modules G-SYNC, mais qui peuvent être laxistes dans leur prise en charge HDR).











Les nouvelles exigences, éditées en silence, ont maintenant abandonné l'exigence de certification HDR 1000 ; au lieu de cela, NVIDIA ne demande plus que des capacités "HDR réalistes" aux moniteurs qui reçoivent le badge G-SYNC Ultimate - quoi que cela signifie. Le fait est qu'au CES de cette année, le MEG MEG381CQR de MSI et le 34GP950G de LG ont été annoncés avec un badge NVIDIA G-Sync Ultimate - malgré le fait qu'ils ne disposent "que" des certifications HDR 600 de VESA. Cela complique certainement les choses pour les utilisateurs, qui n'ont eu qu'à vérifier le badge Ultimate pour savoir qu'ils obtiennent le meilleur des meilleurs en matière de moniteurs de jeux (selon les directives de NVIDIA).



Aujourd'hui, ces utilisateurs sont à nouveau en train de parcourir les listes de spécifications pour savoir si ce moniteur particulier possède les caractéristiques qu'ils souhaitent (ou dont ils ont peut-être besoin). Il reste à voir si d'autres moniteurs, déjà commercialisés et livrés sans la certification G-SYNC Ultimate, seront désormais certifiés à l'envers, et si j'étais un fabricant de moniteurs, je l'exigerais certainement pour mes produits.



VIDEOCARDZ