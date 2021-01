NVIDIA dévoile la liste des souris compatibles avec l'analyseur de latence des réflexes.



NVIDIA a publié une liste de souris de jeu compatibles avec sa technologie de réduction de latence Reflex - plus précisément, des souris qui sont compatibles avec l'analyseur de latence de NVIDIA, qui assurera la meilleure réactivité de votre PC équipé de NVIDIA dans les scénarios de jeu. La liste des souris est toujours en attente de mises à jour car de plus en plus de fabricants soumettent leurs souris pour la certification NVIDIA, et la liste des souris certifiées est actuellement plus importante que ce que NVIDIA partage en termes de rendus.











Selon NVIDIA, la liste des souris réflexes actuellement prises en charge et certifiées comprend un total de 11 souris. Acer propose trois souris certifiées, à savoir Acer GM310, Predator Cestus 330 et Predator Cestus 350 ; Alienware ne propose que la souris AW610M ; ASUS ROG propose le Chakram Core ; Corsair's DARK CORE RGB PRO/ RGB PRO SE ; Logitech propose la G Pro X Superlight ; MSI propose la souris de jeu GM 41 ; The Razer Death Adder V2 et SteelSeries Rival 3. Ces souris sont certifiées compatibles avec l'écosystème Reflex de NVIDIA, qui tient compte de votre carte graphique, de l'écran de votre PC et de votre souris de jeu pour garantir la plus faible latence et les temps de réponse les plus rapides du système pour des jeux compétitifs.



NVIDIA