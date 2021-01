SHUTTLE nous propose un nouveau PC barbeone : Le XPC DA320.



Quelque huit ans après le dernier mini-PC de Shuttle basé sur AMD, un fabricant de second processeur est à nouveau intégré à la gamme de produits de la société. Comme premier modèle pour relancer ce segment, Shuttle fournit un PC robuste de 1,3 litre pour les processeurs AMD Ryzen avec Socket AM4.



Le premier produit portant le nom de modèle XPC DA320 est un Barebone de la famille "XPC slim" qui ne mesure que 4,3 cm. Il présente le design standard de la gamme, mais prend également en charge les derniers processeurs AMD Ryzen en Socket AM4 et jusqu'à 32 Go de RAM. Comme tous les produits Shuttle au format 1,3 litre, cette solution est également considérée comme particulièrement robuste. L'unité graphique AMD Radeon intégrée dans le processeur fonctionne bien avec jusqu'à trois écrans UHD qui peuvent être connectés via HDMI 2.0 et DisplayPort et utilisés simultanément.



















Les deux cartes réseau Gigabit et les deux ports COM sont également avantageux pour les applications professionnelles. Dans les endroits difficiles d'accès, la connexion de mise sous tension à distance offre un réel avantage car elle permet de démarrer le mini-PC à distance. Le châssis en acier plat ne prend pas beaucoup de place et peut être fixé sur de nombreuses surfaces grâce au support VESA/mural également fourni. L'homologation pour une utilisation à une température ambiante allant jusqu'à 50°C ajoute la touche finale.



Outre un processeur et une mémoire vive, le DA320 peut également être équipé à votre guise d'un lecteur 2,5" et de deux modules M.2. Généralement, un WLAN dans le logement M.2-2230 et un SSD NVMe rapide dans le logement M.2-2280. Des ports USB et audio sont disponibles à l'extérieur de l'appareil.



Le système de refroidissement à double ventilateur avec des caloducs efficaces et un adaptateur d'alimentation externe de 120 watts garantit la fiabilité, même en cas de forte charge.



Les accessoires disponibles en option sont des supports pour le fonctionnement vertical (PS02), un câble de connexion pour la prise de mise sous tension à distance (CXP01), un module WLAN/Bluetooth (WLN-M), un câble de connexion VGA (PVG01), un support de rack 19" (PRM01), un kit de montage sur rail DIN (DIR01) et un kit LTE (WWN03).



Le prix de vente recommandé par Shuttle pour le XPC Barebone DA320 est de 198,00 euros (hors TVA) soit 240 euros avec TVA.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP