ANTEC nous propose un nouveau boitier PC : Le DF700 FLUX.



Antec a présenté aujourd'hui le DF700 FLUX, un boîtier de milieu de tour ATX caractérisé par un design unique pour son entrée d'air à haut débit en maille sur le panneau avant. Plutôt qu'une forme de panneau plat pour son maillage, le maillage du DF700 s'incurve selon le motif d'un front d'onde. Le panneau supérieur comporte la deuxième grande prise d'air à mailles du boîtier, tandis que le panneau latéral gauche est en verre trempé teinté. À l'intérieur, le boîtier présente une disposition conventionnelle à cloisons horizontales, le compartiment supérieur abritant le plateau de la carte mère, qui offre de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 40,5 cm de long, et les refroidisseurs de CPU jusqu'à 17,5 cm de hauteur.



















Les options de ventilation du DF700 FLUX comprennent trois entrées avant de 140 mm/120 mm, trois sorties supérieures de 120 mm ou deux de 140 mm, une sortie arrière de 120 mm et deux convoyeurs de 120 mm entre les compartiments inférieur et supérieur. Le boîtier comprend un ventilateur à 5 canaux + un contrôleur ARGB. Les options de stockage comprennent deux baies d'entraînement de 3,5 pouces, un support de 3,5 pouces et trois supports de 2,5 pouces pour un total de cinq espaces. La connectivité du panneau avant comprend une paire de prises USB 3.x type-A et HDA. Le boîtier mesure 467 mm x 220 mm x 486 mm (PxLxH).



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP