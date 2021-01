ASUS dévoile sa carte graphique GeForce RTX 3060 ROG STRIX.



ASUS a révélé aujourd'hui sa dernière itération phare sur la NVIDIA RTX 3060, l'ASUS RTX 3060 ROG STRIX. La carte graphique suit le design éprouvé de la ROG STRIX d'ASUS avec une solution de refroidissement à triple ventilateur (qui dispose de la technologie 0 dB en utilisation légère) et une bande RVB détaillant le long du capot. La RTX 3060 ROG STRIX est dotée d'un seul connecteur d'alimentation à 8 broches, ce qui est acceptable pour le profil de performance attendu de cette carte. La société a réussi à réduire l'encombrement de sa solution de refroidissement à un design à 2,7 fentes, ce qui devrait être plus que suffisant pour le TDP de 170 W de la carte.



















ASUS a équipé la carte d'une abondance de connecteurs qui sont sûrs de résister à l'épreuve du temps : 2x HDMI 2.1, et 3x DisplayPort 1.4. ASUS prévoit que la carte sera disponible vers la fin du mois de février, en version OC et non-OC. Aucun mot sur le prix n'était disponible au moment de la rédaction de ce document - bien qu'il sera certainement plus élevé que les 329 Dollars de NVIDIA.



VIDEOCARDZ