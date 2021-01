THE GURU3D nous propose le test de la : EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra.



Nous passons en revue et évaluons un design personnalisé de la GeForce RTX 3070, cette fois-ci la GeForce RTX 3070 FTW3 d'EVGA en particulier dans son édition Ultra. Nous planterons cette carte dans notre système de test pour voir si elle est performante. EVGA a progressé sur le design de la série FTW3, elle a l'air digne dans un design esthétique sombre. Par rapport à la dernière génération, ce produit se situera au niveau des performances du GeForce RTX 2080 Ti et, en temps voulu, sera son remplaçant.



En septembre 2020, NVIDIA a déclaré trois premières cartes graphiques Ampère dans sa vague de lancement inaugurale. Une semaine avant les annonces, les spécifications des GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 ont pris une tournure différente ; le nombre de shaders a mystérieusement doublé par rapport à ce que tout le monde attendait. Les GPU sont fabriqués sur un nœud de 8 nm dérivé de Samsung.



Ce procédé est une évolution du procédé 10 nm de Samsung ; aucun EUV n'est encore appliqué en production. Les GeForce RTX 3080 et 3090 seront les premiers à être annoncés, et, à la surprise générale, les GeForce RTX 3070 arriveront à peu près dans les mêmes délais. Le lancement initial d'Ampère pour les consommateurs comprend les GeForce RTX 3070 8GB GDDR6, RTX 3080 10GB GDDR6X, et ce que nous testons aujourd'hui, le vaisseau amiral haut de gamme à base de 24GB GDDR6X, le puissant mo, le GeForce RTX 3090. La gamme double presque les performances de ray-tracing avec les cœurs de ray-tracing Gen2 et les cœurs Tensor de 3ème itération.



Ces cartes seront toutes compatibles avec l'interface PCIe 4.0 et offriront le HDMI 2.1 et le DisplayPort 1.4a, mais le plus important est que le nombre exorbitant de processeurs Shader (appelés cœurs CUDA par NVIDIA), passant le cap des 10K pour le produit phare, personne... pas même nous, ne l'a vu venir. Avec environ la moitié de ce nombre de processeurs de shaders, nous rencontrons maintenant le GPU NVIDIA GA104, initialement prévu pour être utilisé uniquement dans les cartes graphiques GeForce RTX 3070.



Et malgré une carte segmentée plus faible, elle contient toujours un gros dé GPU ; le GPU GA104-300-A1 des 3070 fait fonctionner plus de 17 milliards de transistors. À titre de comparaison, une GeForce RTX 3080 compte 8 704 cœurs de shaders, et la GeForce RTX 3090 (GA102) en compte 10496. Dans cette revue, nous allons voir la GeForce RTX 3070, édition fondatrice, associée à 8 Go de mémoire graphique GDDR6. Un produit qui fait tourner une horloge de boost de 1730 MHz et dont la puissance musculaire pure vous fait sourire, de façon durable.







Au moment où nous écrivons ces lignes, le FTW3 Ultra peut être acheté sur le site web de l'EVGA pour 679 $. Ici, dans l'UE, une rapide recherche révèle que ce prix se situe dans la région des 749 €. Les prix vont probablement continuer à augmenter, en raison de la guerre des prix qui se poursuit à l'échelle mondiale, et il est donc difficile de prévoir ce qu'il adviendra des prix à l'avenir. Et oui, nous comprenons qu'il s'agit d'une pilule difficile à avaler pour une série de produits qui se situe dans la fourchette de prix de 499 Dollars.



L'EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra est équipé de ce GPU NVIDIA GA104 ; il dispose d'un nombre satisfaisant de 5888 cœurs de shaders activés et est associé à une mémoire graphique GDDR6 de 8 Go. EVGA propose la carte configurée de manière semi-passive en mode BIOS par défaut ; les triples ventilateurs commencent à tourner et à refroidir dès que le GPU se réchauffe (arrêt des ventilateurs).



Vous remarquerez qu'elle dispose de 2x connecteurs d'alimentation à 8 (6+2) broches. Le FTW3 comprend un circuit imprimé personnalisé surmonté d'un refroidisseur iCX3, qui comporte trois caloducs en cuivre qui tirent la chaleur à travers une plaque de base en cuivre, la déplaçant vers deux cheminées en aluminium qui sont ventilées par trois ventilateurs contrôlés indépendamment. La version FTW3 Ultra est dotée d'une décoration LED RGB située sur le côté supérieur du refroidisseur de la carte. Si vous regardez un peu plus loin, vous verrez également un duo de ventilateurs RGB et PWM à l'arrière de la carte.



Voici la fiche technique :







La carte est évaluée par nos soins avec une puissance absorbée typique de 260W, une valeur qui est de 220W pour la conception de référence. Cela indique qu'elle fonctionnera un peu mieux avec les horloges par défaut car l'EVGA permet d'augmenter un peu la puissance pour améliorer les performances. Pesant près de 1250g, cette carte graphique se situe sur le grand côté du spectre, 300 x 137 x 50 mm. Un double BIOS est présent, les deux modes offrent une horloge de boost prête à l'emploi pour ce produit, à 1815 MHz (où 1730 MHz est l'horloge de référence FE), et sa mémoire est cadencée à la référence 14 Gbps (14 Gbps de référence).



