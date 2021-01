Bitspower annonce le waterblock VGA Premium Mobius pour GeForce RTX 3080 FE.



Bitspower a annoncé un nouvel ajout à sa gamme de waterblock VGA sous la forme du Mobius, un waterblock spécialement conçu pour s'adapter uniquement à la GeForce RTX 3080 Founder's Edition de NVIDIA. Le Mobius a été conçu pour imiter la conception originale de NVIDIA, mais il troque la configuration traditionnelle à double ventilateur pour une solution de refroidissement plus performante qui reste fidèle à la vision de conception originale de NVIDIA pour l'édition fondatrice.















Le waterblock comporte une plaque de base en nickel et en cuivre chromé, conçue avec une technologie de contact direct pour refroidir à la fois la puce du GPU et les circuits du VRM. Le Mobius est doté d'un couvercle en acrylique qui supporte la technologie LED RVB numérique de Bitspower - qui a des capacités de synchronisation avec les logiciels RVB tiers populaires (ASUS AURA Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome, BIOSTAR VIVID LED DJ, et Razer Chroma). Le waterblock comporte une découpe pour le connecteur d'alimentation 12 broches de référence de NVIDIA, et un câble de synchronisation RVB supplémentaire qui sort du côté du connecteur PCIe du bloc d'eau.



Le waterblock Bitspower Mobius pour la GeForce RTX 3080 FE de NVIDIA est proposé à : 325 Dollars.



VIDEOCARDZ