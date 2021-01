Intel donne aux chipsets H570 et B560 la possibilité d'overclocker la mémoire.



Avec le lancement de ses chipsets de la série 500, Intel a officiellement posé les bases du lancement de sa gamme de processeurs Rocket Lake-S. Et avec la nouvelle plateforme, il y a de nouvelles fonctionnalités à attendre. La nouvelle surprenante aujourd'hui est qu'Intel a activé l'overclocking de la mémoire sur un chipset non Z comme les prochains chipsets H570 et B560 conçus pour les cartes mères de milieu de gamme qui offrent une option économique par rapport à la série Z qui est conçue pour l'overclocking.











Les puces H570 et B560 ne prennent désormais en charge que l'overclocking du processeur, mais comme Intel a l'habitude de limiter l'overclocking aux puces Z, cela représente néanmoins un bon progrès. Cependant, pour toute fréquence supérieure à 2666 MHz, vous devez utiliser un processeur Core i5 et plus. Les modèles Core i3 et Celeron ne vont pas supporter des vitesses supérieures à 2666 MHz.



TWITTER (Momomo US)