Les implémentations de DisplayPort 2.0 sont retardées et feront surface à la fin de 2021.



DisplayPort 2.0 était censé commencer à être mis en œuvre à la fin de l'année 2020, mais ce moment est arrivé et s'est envolé sans qu'un seul produit DisplayPort 2.0 ne soit visible. Selon VESA, le déploiement a été retardé principalement en raison de la pandémie COVID-19, qui a empêché l'organisme de normalisation d'effectuer ses événements PlugTest, où les ingénieurs et les développeurs de matériel se réunissent pour discuter, bricoler et décider de la mise en œuvre de la norme. VESA a organisé plusieurs de ces événements par an, mais aucun en 2020, en raison de la pandémie COVID-19 ; ainsi, le retard que nous constatons maintenant a augmenté.



VESA prévoit d'organiser son premier événement PlugTest 2021 au printemps de cette année, cependant, et vise à voir les produits sur les étagères plus tard, et probablement pas avant 2H 2020. L'organisme de normalisation a déclaré qu'il existe effectivement des moniteurs DisplayPort 2.0 en cours de développement, mais que ceux-ci ont également été affectés par le manque de PlugTests.



DisplayPort 2.0 est une mise à jour de la version 1.4 actuelle, et actuellement, il n'y a pas de produits lancés (moniteurs, cartes graphiques, etc) qui peuvent utiliser la nouvelle version. Le nouveau standard supportera techniquement jusqu'à 80 Gbps max, soit près de trois fois la bande passante actuellement disponible dans la spécification DisplayPort 1.4. DisplayPort Alt Mode 2.0 apporte également la plupart de ces capacités aux connecteurs USB de type C via la révision USB 4.0.







DisplayPort 2.0 permettra les connexions suivantes (et la consommation de bande passante correspondante) :



Résolutions à affichage unique



- Un écran 16K (15360 x 8460) à 60Hz et 30 bpp 4:4:4 HDR (avec DSC),

- Un affichage 10K (10240 x 4320) à 60Hz et 24 bpp 4:4:4 (sans compression).



Résolutions à double affichage



- Deux écrans 8K (7680 x 4320) à 120Hz et 30 bpp 4:4:4 HDR (avec DSC),

- Deux écrans 4K (3840 x 2160) à 144Hz et 24 bpp 4:4:4 (sans compression).



Résolutions à triple affichage



- Trois écrans 10K (10240 x 4320) à 60Hz et 30 bpp 4:4:4 HDR (avec DSC),

- Trois écrans 4K (3840 x 2160) à 90Hz et 30 bpp 4:4:4 HDR (sans compression).



TECHPOWERUP