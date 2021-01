ZenTimings est un petit outil d'information sur la mémoire pour AMD Ryzen.



ZenTimings d'Ivan Rusanov est une petite application (< 500 Ko à télécharger) qui vous permet de surveiller les temps de mémoire de votre machine grâce à une interface utilisateur très soignée. L'application fonctionne avec toutes les générations de processeurs AMD Ryzen, ainsi qu'avec les processeurs Athlon basés sur les microarchitectures "Zen".



En plus des timings, vous obtenez également des informations de base sur les principaux domaines d'horloge qui affectent la mémoire, tels que l'horloge mémoire (DDR), MCLK, UCLK, FCLK ; les lectures de tension pertinentes. Cette simple application est entièrement gratuite et open-source, si vous souhaitez en examiner le code. La dernière version v1.2.2 ajoute les lectures PHYWRD, PHYWRL, PHYRDL et PowerDown, les lectures DRAM et VTT, et les derniers APU AMD "Dali". Si vous aimez l'application, pensez à contribuer à Rusanov sur son site web, en cliquant sur le lien source ci-dessous.







Les changements apportés sont les suivants :



- Ajoutez les lectures PHYWRD, PHYWRL, PHYRDL et PowerDown.

- Ajout de lectures DRAM et VTT (statique) du BIOS sur certaines cartes mères (MSI et Gigaoctet).

- Ajout de la prise en charge des deux variantes de numéro de version SMU pour corriger les lectures de tension Picasso sur certains systèmes.

- Ajout de la prise en charge des APU Dali (https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/dali).

- Démarrage optimisé, l'état d'avancement est indiqué dans l'écran de démarrage.

- Sauvegarde des paramètres dans le même répertoire de l'application pour une meilleure portabilité et mise à jour.

- Petits ajustements et corrections de l'interface utilisateur.

- L'ancienne version est maintenant EOL. Remplacée par la nouvelle version avec support des thèmes dépouillés.

- Suppression de l'état de survol de l'icône de la caméra.

- Tentative de filtrage des valeurs VSOC incorrectes signalées par l'avion TFN SVI2.

- Meilleur signalement des erreurs.

- Correction des étiquettes des emplacements des modules DRAM installés.

- Correction de la lecture de la table d'alimentation sur le système d'exploitation 32 bits.

- Correction d'un problème occasionnel de lecture de la table d'alimentation lors du premier chargement après le démarrage.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



