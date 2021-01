AMD parle de Zen 4 et RDNA 3, promet d'offrir des produits extrêmement compétitifs.



AMD est toujours en mode de développement et au moment où elle lance un nouveau produit, la société se prépare toujours à la prochaine génération d'appareils. Il y a quelques mois à peine, en novembre, AMD a lancé son noyau Zen 3, et aujourd'hui, nous apprenons les prochaines étapes que la société entreprend pour rester compétitive et élargir son portefeuille de produits.



Dans l'interview d'AnandTech avec le Dr. Lisa Su, et dans l'interview de The Street avec Rick Bergman, le vice-président du groupe d'affaires informatique et graphique d'AMD, nous avons recueilli des informations sur les plans d'AMD pour le développement du noyau Zen 4 et l'objectif de performance RDNA 3.







En ce qui concerne l'ARNR 3, la société prévoit de proposer une architecture à haute performance par watt. Tout comme AMD a amélioré la performance par watt de l'ARNN 2, elle prévoit de faire de même avec l'ARNN 3, en mettant l'efficacité de l'architecture au premier plan et en la rendant très performante pour toutes les tâches possibles.



ANANDTECH