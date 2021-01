D-Link annonce un adaptateur USB-C de 2,5 GbE, un commutateur client.



D-Link Corporation a annoncé aujourd'hui son nouvel adaptateur USB-C vers Ethernet 2,5G DUB-E250 et son commutateur multi Gigabit non géré DMS-106XT au salon de l'électronique grand public 2021. L'émergence du Wi-Fi 6 et l'augmentation du trafic réseau ont conduit les réseaux câblés à nécessiter une plus grande largeur de bande.



Un seul Gigabit Ethernet n'est plus suffisant. L'Ethernet 2,5G est l'une des dernières tendances technologiques qui stimule l'innovation dans le domaine des réseaux et modifie l'expérience du consommateur. Les nouvelles solutions éthernets 2,5G de D-Link améliorent les réseaux en fournissant un réseau plus fiable, plus stable et plus transparent et en multipliant facilement la vitesse du réseau par 2,5.











Le DUB-E250 de D-Link est le plus petit adaptateur Ethernet USB-C 2,5G du marché. Il permet de briser les goulets d'étranglement du réseau en offrant une largeur de bande 2,5 fois supérieure à celle d'une connexion Ethernet Gigabit et rend possible de nombreuses autres activités en ligne à hautes performances.



Entièrement rétrocompatible avec les équipements réseaux existants, le DUB-E250 permet une transition abordable, rapide et sans souci vers des expériences hautes performances. Le DUB-E250 a également été récompensé cette année par le prix de l'innovation du CES.











Le DMS-106XT est le nouveau commutateur non géré de D-Link qui accélère l'efficacité du réseau et offre une expérience en ligne ininterrompue. Doté de ports Ethernet 2,5G et d'un port Ethernet 10G, les utilisateurs peuvent se connecter à des ordinateurs portables Ethernet 2,5G pour le streaming HD et les jeux tandis que le port 10G se connecte au stockage pour une sauvegarde ou une restauration rapide des données.



Le mode turbo active une latence extrêmement faible pour une diffusion en continu et des jeux de haute qualité en un seul clic, et une LED personnalisée fournit aux utilisateurs un retour d'information instantané sur le réseau. Ses ports multi-gig sont rétrocompatibles avec les câbles et équipements existants, ce qui permet de le déployer là où une bande passante supplémentaire est nécessaire, sans avoir à payer des frais de re-câblage ou de remplacement d'équipement coûteux et longs.



